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19:02 (мск), источник: Sputnik.md

Лидер Приднестровья готов решать споры по гражданству для иностранцев

Глава приднестровского региона озаботился вопросами миграции и привлечения иностранных граждан в регион.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский готов разрешать спорные вопросы по предоставлению гражданства Приднестровья. Об этом он заявил на заседании коллегии МВД, в структуре которого также есть Управление по вопросам миграции.

«Много было обращений по получению гражданства, внимательно все просмотрите, если есть вопросы, требующие независимого решения, то указом как президент я имею право предоставить гражданство», — напомнил он присутствовавшим.

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По словам Красносельского, необходимо «быть гибче и слышать каждого человека», поскольку от решения о предоставлении гражданства «зависит и судьба человека, и детей, и семьи».

«Мы не должны стесняться был привлекательными для иностранных граждан. Мы должны создать такой механизм, чтобы люди приезжали сюда, регистрировались, получали гражданство Приднестровья, работали здесь, вкладывали свои ресурсы и развивали регион», — подчеркнул он.

Лидер Приднестровья также напомнил, что в регионе действительно существует отрицательный миграционный процесс, когда люди выезжают за его пределы и в него не приезжают.

«Не приезжают не потому, что к нам не хотят ехать, а потому что мы сами в 2012 году создали такие механизмы, которые полностью исключают приезд сюда иностранных граждан и их проживание здесь», — отметил Красносельский.

Неделю назад лидер Приднестровья подписал указ, который призван облегчить положение иностранных граждан, регулируя вопросы пересечения границы, регистрации, прописки, выписки, получения вида на жительства в регионе.

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