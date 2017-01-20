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18:58 (мск), источник: Noi.md

Петренко станет участником процесса по краже из BEM

Председатель партии «Наш дом Молдова» (Красный блок) Григорий Петренко в пятницу зарегистрировал в суде Буюкань гражданский иск, чтобы стать участником уголовного процесса по расследованию случая хищения средств из Banca de Economii (BEM).

Источник: Noi.md

Он сообщил на пресс-конференции, что таким образом впервые в Молдове создан прецедент, который позволяет гражданину быть в курсе рассмотрения судом обстоятельств исчезновения денег из народного банка.

«Обратите внимание на то, что “кража века” расследуется уже третий год. Кого уже только не “пристегивали” в качестве виновников к ней. Сначала был Филат, теперь “назначили” Вячеслава Платона. Однако, напомню, что первого посадили в общем-то за коррупцию и вымогательство денег у Илана Шора. Платону вменяют в вину кражу 800 млн. леев, что составляет порядка 40 млн. евро. А кто виновник кражи основной суммы, которая превышает 960 млн. евро?», — задается вопросом политик.

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Он считает, что за кражей денег из BEM стоят представители правящего режима.

«Чтобы скрыть ход рассмотрения дела против Филата, а теперь против Платона их делают закрытыми. Хотя резонанс дел таков, что они должны быть публичны и доступны, как для граждан, так и для СМИ. Но, через подконтрольные Плахотнюку телеканалы, что за темы только не вбрасываются в медийное пространство? Это и купание в проруби политиков и письмо президенту США Трампу и черте что», — посетовал он, пообещав, что с его появлением в суде все население страны сможет быть в курсе объективной информации с процесса против Платона.

«На 24 января назначено проведение очередного заседания суда. Думаю, что с моим появлением и свободным СМИ можно будет узнать об аргументах сторон, а также действиях служителей фемиды. Я не просто так обратился в суд. Я сам пострадал из-за кражи денег из банковской системы, потому как получил в коммерческих банках два кредита. А из-за обвала ставки рефинансирования вынужден сейчас платить больше, чем до аферы», — отметил Петренко, призвав присоединиться к нему представителей других оппозиционных партий.

По его мнению, кража из банков является темой, которая может объединить активистов всех формирований, вне зависимости от их политических предпочтений.

«Ограбили всех граждан Молдовы. Ограбили люди, которые и сейчас у власти. Надо добиться, чтобы суд назвал имя того, кто стал конечным и основным выгодополучателей от этого невиданного мошенничества», — считает политик.

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