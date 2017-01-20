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18:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Две газеты вышли с одинаковыми фото и заголовками о Трампе

Два нью-йоркских таблоида — The New York Post и New York Daily News — к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа выйдут с почти идентичными первыми полосами.

Об этом в Twitter сообщил репортер канала NBC Брэд Джаффи (Bradd Jaffy).

На опубликованных журналистом снимках видно, что обе газеты напечатали одинаковые заголовки, — «Дон нового дня» — а также выбрали схожие фото. Кадры были сняты на одном и том же мероприятии с разницей в несколько секунд.

Как отмечает The Hill, оба таблоида славятся провокационными и порой противоречивыми заголовками. Чем вызвано такое совпадение, они пока не пояснили.

В ноябре 2016 года, после победы Трампа на выборах, американский еженедельник Newsweek выпустил в продажу номер, посвященный победе Хиллари Клинтон. Издатели объяснили, что, как и другие СМИ, журнал подготовил два варианта номера — на случай победы того или иного кандидата. Но дистрибьютор по ошибке доставил в киоски варианты с Клинтон.

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