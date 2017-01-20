Две газеты вышли с одинаковыми фото и заголовками о Трампе

Об этом в Twitter сообщил репортер канала NBC Брэд Джаффи (Bradd Jaffy).

На опубликованных журналистом снимках видно, что обе газеты напечатали одинаковые заголовки, — «Дон нового дня» — а также выбрали схожие фото. Кадры были сняты на одном и том же мероприятии с разницей в несколько секунд.

Как отмечает The Hill, оба таблоида славятся провокационными и порой противоречивыми заголовками. Чем вызвано такое совпадение, они пока не пояснили.