Парубий подписал закон о допуске иностранных военных в Украину
Андрей Парубий подписал закон о допуске иностранных подразделений на территорию Украины для военных учений в 2017 году.
Андрей Парубий подписал закон о допуске иностранных подразделений на территорию Украины для военных учений в 2017 году.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу подписал закон об утверждении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Согласно информации на сайте украинского парламента, документ направлен на подпись главе государства.
Как сообщалось, Верховная Рада разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях, «за» проголосовали 236 народных депутатов. Внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект предусматривает допуск на территорию страны в 2017 г. подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также
В частности, согласно опубликованным на сайте Верховной Рады сопроводительным документам к законопроекту, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих ВС США, других
Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в
В рамках
В рамках
Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в
В приложении к законопроекту также содержится перечень 16 учений за пределами Украины, в которых планируется участие ВСУ в 2017 году. Учения запланированы в Словакии, Польше, Литве, Дании, Великобритании и Иордании, по два учения — в Болгарии, Германии и Грузии, три учения в Румынии; помимо этого, одно из многонациональных учений («Сэйбер Гардиан-2017») пройдет на территории Румынии и Болгарии одновременно.