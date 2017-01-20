Парубий подписал закон о допуске иностранных военных в Украину

В частности, согласно опубликованным на сайте Верховной Рады сопроводительным документам к законопроекту, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях, «за» проголосовали 236 народных депутатов. Внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект предусматривает допуск на территорию страны в 2017 г. подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях «Си Бриз-2017» и «Рэпид Трайдент-2017».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу подписал закон об утверждении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Согласно информации на сайте украинского парламента, документ направлен на подпись главе государства.

Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в январе-декабре 2017 года, будут участвовать до 13 тыс. военнослужащих, из них 10 тыс. — от ВСУ, 1,5 тыс. от ВС США и 1,5 тыс. — от вооруженных сил других стран-членов НАТО и стран-участников программы «Партнерство ради мира».

В рамках украинско-американских учений «Си Бриз — 2017» предлагается допустить на территорию Украины в июле-сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники. Всего в учениях, которые пройдут в акватории Черного моря и на прилегающих полигонах и военных аэродромах в июле-сентябре, будут участвовать до 3,5 тыс. военнослужащих, из них до 1 тыс. от ВСУ, столько же — от ВС США и еще 1,5 тыс. — от других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира».

В рамках украинско-американских учений «Рэпид Трайдент — 2017» предлагается допустить на территорию Украины в июне-ноябре 2017 г. сроком до 25 суток до 2 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.

Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в июне-ноябре, будут участвовать до 3,5 тыс военнослужащих, из них до 1,5 тыс от ВСУ, 1 тыс — от ВС США и еще столько же — от других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира».

В приложении к законопроекту также содержится перечень 16 учений за пределами Украины, в которых планируется участие ВСУ в 2017 году. Учения запланированы в Словакии, Польше, Литве, Дании, Великобритании и Иордании, по два учения — в Болгарии, Германии и Грузии, три учения в Румынии; помимо этого, одно из многонациональных учений («Сэйбер Гардиан-2017») пройдет на территории Румынии и Болгарии одновременно.