На строительство «Стены» на границе с Россией выделено 200 млн гривен

Также глава пограничной службы Виктор Назаренко отметил, что все ранее построенные сооружения на границе с Россией поддерживаются в надлежащем состоянии.

«В случае поступления соответствующих ассигнований на счета Государственной пограничной службы планируется возобновить строительство. Ориентировочный срок восстановления строительства — апрель-май 2017 года», — говорится в сообщении.

На данный момент строительство приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием финансирования. Но в государственном бюджете на 2017 год заложено 200 млн грн на продолжение строительства, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Украина начала строить защитную стену в Луганской области

Со своей стороны, Юлия Светличная заявила, что готова оказывать всяческую помощь по продлению строительства инженерных сооружений на границе с Россией.

Председатель ОГА отметила, что вопрос национальной безопасности Украины является приоритетом в деятельности всех органов государственной власти как национального, так и регионального уровня.

Напомним, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил об обнаружении «определенных несоответствий» в финансировании проекта «Стена».

В сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк презентовал проект укрепления границы Украины с Россией под названием «Стена». Сразу же на эти работы правительство выделило 335 млн грн.

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял о том, что реализация проекта обустройства государственной границы с Российской Федерацией требуется для получения безвизового режима с Европейским Союзом.

Позже проект был переименован в «Европейский вал», а его прогнозная смета выросла до 4 млрд грн.

В августе этого года стало известно, что НАБУ и САП работают над уголовным производством в отношении хищений средств на строительстве «Стены».

По состоянию на август 2016 года объем работ выполнен на 422,8 млн грн, что составляет 10,5%.