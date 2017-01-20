Павел Филип обратился к оппозиции

Обратился он и к тем, кто критиковал усилия правительства и парламентского большинства. Оппозиции, по мнению Павла Филипа, стоит отказаться от попыток ставить правительству палки в колеса и направить усилия в конструктивное русло.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство по-прежнему будет уделять больше внимания реформам и меньше — политическим вопросам.