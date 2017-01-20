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19:11 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип обратился к оппозиции

Подводя итоги первого года работы кабмина, премьер назвал достижения и задачи на будущее.

Источник: Publika.md

Обратился он и к тем, кто критиковал усилия правительства и парламентского большинства. Оппозиции, по мнению Павла Филипа, стоит отказаться от попыток ставить правительству палки в колеса и направить усилия в конструктивное русло.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство по-прежнему будет уделять больше внимания реформам и меньше — политическим вопросам.

«Правительство заинтересовано, чтобы оппозиция предлагала конструктивные решения — реалистичные и полезные. Нас часто подвергали нападкам, иногда — просто невообразимым. Пусть нас атакуют, но мы продолжим реформы. Они могут говорить и делать что угодно, но не могут идти против правды», — сказал премьер-министр Павел Филип.

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Главным достижением кабмина Павел Филип назвал восстановление доверия партнеров по развитию.

«Мы добились улучшения имиджа Молдовы в мире. Партнеры снова относятся к нам с доверием. И что еще важно — мы вернули нашему народу надежду на лучшее», — заявил премьер-министр.

Отдельно Павел Филип обратился к оппозиции.

«Как в той песне — мы добились результатов им назло. Надеюсь, они примут действительность и воздержатся от попыток увести страну по пути кризиса и нестабильности», — продолжил Павел Филип.

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