Павел Филип обратился к оппозиции
Подводя итоги первого года работы кабмина, премьер назвал достижения и задачи на будущее.
Подводя итоги первого года работы кабмина, премьер назвал достижения и задачи на будущее.
Обратился он и к тем, кто критиковал усилия правительства и парламентского большинства. Оппозиции, по мнению Павла Филипа, стоит отказаться от попыток ставить правительству палки в колеса и направить усилия в конструктивное русло.
Глава кабмина подчеркнул, что правительство
«Правительство заинтересовано, чтобы оппозиция предлагала конструктивные решения — реалистичные и полезные. Нас часто подвергали нападкам, иногда — просто невообразимым. Пусть нас атакуют, но мы продолжим реформы. Они могут говорить и делать что угодно, но не могут идти против правды», — сказал
Главным достижением кабмина Павел Филип назвал восстановление доверия партнеров по развитию.
«Мы добились улучшения имиджа Молдовы в мире. Партнеры снова относятся к нам с доверием. И что еще важно — мы вернули нашему народу надежду на лучшее», — заявил
Отдельно Павел Филип обратился к оппозиции.
«Как в той песне — мы добились результатов им назло. Надеюсь, они примут действительность и воздержатся от попыток увести страну по пути кризиса и нестабильности», — продолжил Павел Филип.