Астанчане смогут оформить временную регистрацию в КСК

Пока предложение о сотрудничестве с ЦОНами поддержали лишь три столичных КСК: «Гулдер», «Байтерек» и «Нурбекет». Переговоры с остальными пока ведутся. Сотрудники ЦОНов будут выезжать в КСК и с 9 утра до 18.30 принимать граждан, обед у них будет с 13 до 14.



К трем согласившимся сотрудничать КСК относятся 22 многоэтажных дома столицы с примерно тремя тысячами квартир. Жителям этих домов не придется ехать в ЦОН для оформления временной регистрации по месту жительства. А всем остальным «Правительство для граждан» сообщает: в ближайшее воскресенье, 22 января, ЦОНы будут работать с 8 до 15 часов. Кроме того, как сообщалось ранее, мобильные группы ЦОНов с 19 января работают в учебных заведениях, торговых центрах и на рынках.



Они помогают оформить цифровую подпись и уведомить власти о месте жительства через портал электронного правительства.