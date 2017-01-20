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19:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Сценарий церемонии не прописан в американских законах и нормативных актах, но давно стал традиционным.

Источник: Reuters

Утром избранный глава государства посетил религиозную службу, после чего вместе с будущим вице-президентом Майклом Пенсом встретился в Белом доме с Бараком Обамой и Джозефом Байденом. После непродолжительной беседы четыре политика отправились на Капитолийский холм, где господа Трамп и Пенс принесут присягу американскому народу.

После инаугурационной речи Дональда Трампа прозвучит государственный гимн США.

День завершится для нового главы государства и его супруги Мелании участием в инаугурационных балах, где новая первая пара Америки должна будет исполнить танец. Подобные торжественные мероприятия проходят в Вашингтоне с начала недели.

Традиция подобных проведения балов ведет отсчет еще от Джорджа Вашингтона — в 1789 году торжественное мероприятие в честь инаугурации первого президента США, организованное его спонсорами, состоялось в Нью-Йорке.

Инаугурация Трампа
Онлайн-трансляция
ТАССMeduza
событий пока нет
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