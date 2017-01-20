В Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа

Утром избранный глава государства посетил религиозную службу, после чего вместе с будущим вице-президентом Майклом Пенсом встретился в Белом доме с Бараком Обамой и Джозефом Байденом. После непродолжительной беседы четыре политика отправились на Капитолийский холм, где господа Трамп и Пенс принесут присягу американскому народу.

После инаугурационной речи Дональда Трампа прозвучит государственный гимн США.

День завершится для нового главы государства и его супруги Мелании участием в инаугурационных балах, где новая первая пара Америки должна будет исполнить танец. Подобные торжественные мероприятия проходят в Вашингтоне с начала недели.