В Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа
В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Сценарий церемонии не прописан в американских законах и нормативных актах, но давно стал традиционным.
В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Сценарий церемонии не прописан в американских законах и нормативных актах, но давно стал традиционным.
Утром избранный глава государства посетил религиозную службу, после чего вместе с будущим
После инаугурационной речи Дональда Трампа прозвучит государственный гимн США.
День завершится для нового главы государства и его супруги Мелании участием в инаугурационных балах, где новая первая пара Америки должна будет исполнить танец. Подобные торжественные мероприятия проходят в Вашингтоне с начала недели.
Традиция подобных проведения балов ведет отсчет еще от Джорджа Вашингтона — в 1789 году торжественное мероприятие в честь инаугурации первого президента США, организованное его спонсорами, состоялось в