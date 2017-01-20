Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США
В Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
В Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
Перед ним присягу принес
Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.
После инаугурации глава государства примет участие в праздничном обеде с сенаторами и конгрессменами, а затем примет торжественный парад и вместе с первой леди Меланией Трамп посетит несколько балов.
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