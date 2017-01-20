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20:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США

В Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2016

Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс.

Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

После инаугурации глава государства примет участие в праздничном обеде с сенаторами и конгрессменами, а затем примет торжественный парад и вместе с первой леди Меланией Трамп посетит несколько балов.

С середины января в разных городах США проходят протесты против Трампа. Например, 19 января в Нью-Йорке возле принадлежащего миллиардеру небоскреба Trump Tower состоялась общественная акция с участием мэра города Билла Де Блазио, а также таких известных актеров и актрис, как Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Джулиана Мур и Мариса Томей.

17 января протестующий попытался поджечь себя возле гостиницы Trump International Hotel на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне.

Инаугурация Трампа
Онлайн-трансляция
ТАССMeduza
событий пока нет
Комментарии
3
Алла Кудлаева
Король умер. Да здравствует король!
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Иван Кадочников
Сказка о эре всеобщего благоденствия, прикрывающая всеобщее мошенничество закончилась.
Пришла очередь истории про героя - капитана, спасающего экипаж корабля в бурном море.
Есть чего почитать.
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Сергей Зауглов
Еще раз передаю ссылку с выступлением Трампа на счет Путина и России, а то в теме про салют ее быстро удалили. Это специально делаю для наших властей, для телевизионных пропагандистов и зомбированных фанатиков! Сделайте запрос в Ютубе " Трамп предал Путина" и увидите его выступление с переводом на русский. Владимир Владимирович, ему пофиг на Ваш очередной постельный компромат!
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