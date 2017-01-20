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20:46 (мск), источник: РИА Новости

В Стамбуле обстреляли из гранатомета здание управления безопасности

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Неизвестные обстреляли здание управления безопасности на улице Ватан в Стамбуле из гранатомета, сообщает в пятницу агентство DHA.

Источник: Reuters

По предварительным данным, снаряды в здание не попали. О пострадавших не сообщается.

На место происшествия прибыло большое число полицейских, начата операция по розыску стрелявших.

Комментарии
1
Сергей Зауглов
Кирдык скоро этому то другу, то не другу Эрдогану!
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