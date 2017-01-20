В Стамбуле обстреляли из гранатомета здание управления безопасности
АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Неизвестные обстреляли здание управления безопасности на улице Ватан в Стамбуле из гранатомета, сообщает в пятницу агентство DHA.
АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Неизвестные обстреляли здание управления безопасности на улице Ватан в Стамбуле из гранатомета, сообщает в пятницу агентство DHA.
По предварительным данным, снаряды в здание не попали. О пострадавших не сообщается.
На место происшествия прибыло большое число полицейских, начата операция по розыску стрелявших.