Порошенко поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

«Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаем успеха в выполнении благородных целей, указывающих путь свободному миру», — написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия в Вашингтоне. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит в Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.