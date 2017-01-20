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12Трамп стал 45-м президентом США
20:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Президент Украины Петр Порошенко пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу «успеха в выполнении благородных целей, указывающих путь свободному миру».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

«Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаем успеха в выполнении благородных целей, указывающих путь свободному миру», — написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия в Вашингтоне. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит в Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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