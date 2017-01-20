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21:02 (мск), источник: Интерфакс

В Италии нашли 10 выживших в накрытом лавиной отеле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Спасатели нашли 10 выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, сообщает Associated Press. Среди них двое детей.

Источник: AP 2016

Как отмечает издание, работающие на месте трагедии специалисты криками радости встретили обнаружение живых людей под завалами.

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Ранее были найдены тела четырех погибших. По некоторым данным, в отеле в момент схода лавины могло находиться до 35 человек.

Спасатели пока не извлекли всех выживших, на месте продолжаются работы. Однако все отмечают, что спасенные находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на почти двое суток, проведенные под завалами.

В большинстве случаев, выжить им удалось благодаря образовавшимся воздушным полостям, в которых было достаточно кислорода. А снежная подушка сохраняла тепло, поэтому люди не замерзли насмерть.

Спасатели не теряют надежду найти еще выживших в заваленном отеле, хотя высота снежного покрова достигает пяти метров.

Еще два человека были спасены в первые часы после схода лавины — им повезло, они находились на улице, поэтому смогли вызвать помощь.

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