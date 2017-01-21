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11:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Из-за коррупционного скандала уволился глава калининградского курорта

Глава администрации курортного города Пионерский Калининградской области Олег Косенков заявил об уходе в отставку. Этому решению предшествовал коррупционный скандал с его заместителем Юрием Копшевым.

Копшев, курирующий вопросы ЖКХ, был задержан декабре 2016 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия, чиновник через посредника получил 160 тыс. рублей за содействие коммерческой фирме. Уголовное дело возбуждено также в отношении посредника, 36-летней сотрудницы муниципального управления «Заказчик».

На пост нового сити-менеджера г. Пионерского предложена кандидатура депутата окружного совета от партии «Единая Россия» Евгения Михейкина. В понедельник, 23 января, эту кандидатуру рассмотрят депутаты местного Совета.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Олег Косенков пришёл в главы администрации города Пионерский с высокой региональной должности — министра спорта Калининградской области. В 2013 году в этой должности чиновник также отметился крупным скандалом. Тогда Следственный комитет заподозрил Косенкова в служебном подлоге, когда он, по версии следствия, уволил «задним числом» директора спортшколы Вячеслава Авдонина, попавшегося на взятке. Спустя год СКР прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

В Пионерском на берегу Балтийского моря расположена государственная резиденция «Янтарь». В январе 2015 года в этой госрезиденции прошли переговоры Владислава Суркова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд о ситуации на Украине.

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