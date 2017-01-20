Дональд Трамп подписал первые указы
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности.
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности.
Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.
Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на
Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку