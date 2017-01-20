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21:49 (мск), источник: РИА Новости

Дональд Трамп подписал первые указы

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности.

Источник: РИА Новости

Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.

Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США.

Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.

После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.

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Комментарии
1
эльшат мехтиев
Подписать не значит выполнить. У нас к этому привычные.
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