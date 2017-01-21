Астанинский процесс: Сергей Лавров назвал условия для успеха переговоров по Сирии

«Мы абсолютно такой подход разделяем и рассчитываем, что в новых условиях будет гораздо эффективнее развиваться международное сотрудничество, координация усилий всех основных игроков на этом антитеррористическом фронте», — подчеркнул он.

«К огромному сожалению, ценой новых терактов, варварских, подлых, гнусных, растет понимание того, что делать это необходимо», — заметил глава МИД РФ, приведя в пример предвыборные заявления нового руководства США, которое говорило, что главным приоритетом на международной арене будет борьба с ДАИШ.

«С самого начала наши казахстанские друзья, когда поддержали просьбу предоставить свою площадку для переговоров, сказали, что они будут полагаться на предложения стран-гарантов (России, Турции и Ирана), неоднократно объясняли свою логику в отношении круга участников, как сирийских, так и внешних. Что касается сирийских участников, то это те, кто подписал 29 декабря пакет соглашений о прекращении огня и о начале политических контактов. Что касается внешних участников — это те, кто эти процессы направлял, координировал, плюс Организация Объединенных наций. Потому что, естественно, все это делается в рамках линии, определенной СБ ООН, и плюс США, учитывая, что Россия и США являются сопредседателями Международной группы поддержки Сирии и двух ее целевых подгрупп — по прекращению огня и по гуманитарным вопросам», — сказал Сергей Лавров.

«Нам казалось, что, учитывая конкретные, совершенно ограниченные цели мероприятия в Астане, такой круг будет наиболее эффективным и не позволит этому мероприятию превратиться в дискуссионный клуб», — пояснил министр.

Глава МИД РФ повторил, что задача стран-гарантов будет заключаться в том, чтобы посадить за стол переговоров правительство Сирии и делегацию вооруженной оппозиции.