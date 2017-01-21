Астанинский процесс: Сергей Лавров назвал условия для успеха переговоров по Сирии

«К огромному сожалению, ценой новых терактов, варварских, подлых, гнусных, растет понимание того, что делать это необходимо», — заметил глава МИД РФ, приведя в пример предвыборные заявления нового руководства США, которое говорило, что главным приоритетом на международной арене будет борьба с ДАИШ.
«Мы абсолютно такой подход разделяем и рассчитываем, что в новых условиях будет гораздо эффективнее развиваться международное сотрудничество, координация усилий всех основных игроков на этом антитеррористическом фронте», — подчеркнул он.
Касательно других стран, желающих присоединиться к переговорному процессу по Сирии, глава внешнеполитического ведомства России ответил следующее.
«С самого начала наши казахстанские друзья, когда поддержали просьбу предоставить свою площадку для переговоров, сказали, что они будут полагаться на предложения стран-гарантов (России, Турции и Ирана), неоднократно объясняли свою логику в отношении круга участников, как сирийских, так и внешних. Что касается сирийских участников, то это те, кто подписал 29 декабря пакет соглашений о прекращении огня и о начале политических контактов. Что касается внешних участников — это те, кто эти процессы направлял, координировал, плюс Организация Объединенных наций. Потому что, естественно, все это делается в рамках линии, определенной СБ ООН, и плюс США, учитывая, что Россия и США являются сопредседателями Международной группы поддержки Сирии и двух ее целевых подгрупп — по прекращению огня и по гуманитарным вопросам», — сказал Сергей Лавров.
«Нам казалось, что, учитывая конкретные, совершенно ограниченные цели мероприятия в Астане, такой круг будет наиболее эффективным и не позволит этому мероприятию превратиться в дискуссионный клуб», — пояснил министр.
Глава МИД РФ повторил, что задача стран-гарантов будет заключаться в том, чтобы посадить за стол переговоров правительство Сирии и делегацию вооруженной оппозиции.
«Дать им возможность договориться при посредничестве ООН, что теперь они будут среди участников более широких переговоров и поговорить о том, какой вклад правительство и вооруженная оппозиция могут внести в усилия по возобновлению процесса под крышей ООН. Потому что под крышей ООН — до сих пор процесс развивался ни шатко, ни валко», — сказал Сергей Лавров, отметив, что делегация ООН приглашена и кто ее возглавит, решается в Нью-Йорке.