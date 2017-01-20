Белый дом подтвердил намерение построить стену вдоль границ США
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп подтверждает намерение построить стену вдоль границ США для предотвращения нелегальной иммиграции.
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп подтверждает намерение построить стену вдоль границ США для предотвращения нелегальной иммиграции.
«Президент Трамп намерен построить стену для прекращения нелегальной иммиграции, для того, чтобы остановить банды и насилие, остановить поток наркотиков в наши дома», — говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе «Задачи».
Как отмечается в документе, президент США также намерен укрепить пограничное законодательство и депортировать нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, которые остаются на территории США.
20 января прошла церемония инаугурации 45-го президента США, Дональд Трамп официально вступил в должность президента.
Ранее Трамп заявлял, что намерен сразу после прихода к власти приступить к строительству стены на границе с Мексикой.
«Мы будем строить стену, и я не хочу ждать», — сказал он на пресс-конференции в США, пояснив, что решением формальных вопросов по этой теме занят избранный вице-президент США Майк Пенс.
Трамп подчеркнул, что
При этом Трамп подчеркнул, что «любит мексиканский народ», но намерен защитить США от нелегальной иммиграции.
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