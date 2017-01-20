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21:58 (мск), источник: Интерфакс

Белый дом подтвердил намерение построить стену вдоль границ США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп подтверждает намерение построить стену вдоль границ США для предотвращения нелегальной иммиграции.

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«Президент Трамп намерен построить стену для прекращения нелегальной иммиграции, для того, чтобы остановить банды и насилие, остановить поток наркотиков в наши дома», — говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе «Задачи».

Как отмечается в документе, президент США также намерен укрепить пограничное законодательство и депортировать нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, которые остаются на территории США.

20 января прошла церемония инаугурации 45-го президента США, Дональд Трамп официально вступил в должность президента.

Ранее Трамп заявлял, что намерен сразу после прихода к власти приступить к строительству стены на границе с Мексикой.

«Мы будем строить стену, и я не хочу ждать», — сказал он на пресс-конференции в США, пояснив, что решением формальных вопросов по этой теме занят избранный вице-президент США Майк Пенс.

Трамп подчеркнул, что по-прежнему намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство. «Я не знаю, в какой форме это может быть. Это может быть в форме налога или просто выплаты», — пояснил избранный президент.

При этом Трамп подчеркнул, что «любит мексиканский народ», но намерен защитить США от нелегальной иммиграции.

Комментарии
5
Oksana Khashimova
⇖⇖ Горячие одинокие красавицы вашего города в поиске развлечений...
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Botik
А где АБ ? или ему пока команды не было как на Трампа реагировать?)
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Михаил
Интересно, а хозяева ФРС будут ему деньги давать? Но скорее всего они танцуют Трампом, потому что у них новые правила игры, в которой они дали возможность стать ему президентом...
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