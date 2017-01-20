Белый дом подтвердил намерение построить стену вдоль границ США

«Президент Трамп намерен построить стену для прекращения нелегальной иммиграции, для того, чтобы остановить банды и насилие, остановить поток наркотиков в наши дома», — говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе «Задачи».

Как отмечается в документе, президент США также намерен укрепить пограничное законодательство и депортировать нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, которые остаются на территории США.

20 января прошла церемония инаугурации 45-го президента США, Дональд Трамп официально вступил в должность президента.

Ранее Трамп заявлял, что намерен сразу после прихода к власти приступить к строительству стены на границе с Мексикой.