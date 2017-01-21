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10:51 (мск), источник: Новый Калининград

Антон Алиханов прокомментировал строительство канала на польской стороне Балтийской косы

По оценкам экспертов, строительство канала может привести к большим экологическим проблемам.

Строительство канала на польской стороне Вислинской косы может нести угрозу экологической ситуации и развитию рыболовству Калининградской области. Об этом, как сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», Антон Алиханов заявил в пятницу после заседания экологического совета при правительстве Калининградской области.

«По разным оценкам, да есть опасность, с точки зрения биосферной составляющей, это может нанести непоправимый ущерб и большие потери рыболовству. В очередной раз комментировать такое, строительство того же канала на Вислинской косе, это как комментировать литовский забор, это проблемы одного ряда», — отметил Алиханов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Литва намерена построить стену на границе с Калининградской областью. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 3,6 млн евро. Строительство забора протяженностью 45 км высотой в 2,5 м намечено на весну этого года.

В ответ на эту инициативу врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил использовать кирпич с приграничного завода для возведения этой стены.

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