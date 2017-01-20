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22:45 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме отчитались о разборе «законодательных завалов»

Госдума седьмого созыва уже успешно разобралась с первичными «законодательными завалами», доставшимися ей в наследство от предшественников. Об этом ТАСС заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, подводя итоги второй пленарной недели января.

Источник: Reuters

При этом, по его словам, депутаты проявляют дифференцированный подход к любым инициативам, независимо от их авторства, и подробно обсуждают социально значимые документы, даже рекомендованные профильными комитетами к отклонению.

При этом я хочу сказать, что у нас очень дифференцированный подход ко всем законопроектам, и если законы носят очевидно серьезный, значимый социальный характер, даже если мы не считаем возможным принять их в этой редакции, мы все равно их подробно обсуждаем
Андрей Исаевпервый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»

Он также рассказал, что парламентское большинство «дифференцированно подходит к законопроектам оппозиции». По его словам, «некоторые говорят, что оппозиционные законы, что называется, раз внесены оппозиционными фракциями, априори отвергаются».

В качестве примера того, что это не так, Исаев привел законопроект, который внесла КПРФ и поддержала «Справедливая Россия». Он касается ограничений на участие в приватизации имущества оффшорных компаний. «Нами он был поддержан, поскольку мы считаем, что он разумен и при определенной доработке должен быть принят и сыграет позитивную роль в развитии экономики и в защите наших национальных интересов», — сказал он.

Комментарии
3
daf
скоро с вами с сровняемся даже уже нет стран с которыми можно сравнить..гондурас наверно ..ну и там есть развитие
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daf
ссср признали 4 экономикой в мире..а сейчас 95 место
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Елена Матвеева
В семейном кодексе РФ, есть статья 115 Неустойка по алиментам.
В законодательстве РФ нет статьи позволяющей снизить неустойку.
В настоящее время за долг по алиментам размером в 100 тыс можно получить неустойку 3 000 000 рублей.
Обратите пожалуйста на это внимание!!!
Откуда у должников с незначительным долгом, миллионы?!
Все это скажется на детях и столкнет лбами родителей.
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