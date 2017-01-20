В Госдуме отчитались о разборе «законодательных завалов»

При этом, по его словам, депутаты проявляют дифференцированный подход к любым инициативам, независимо от их авторства, и подробно обсуждают социально значимые документы, даже рекомендованные профильными комитетами к отклонению.

При этом я хочу сказать, что у нас очень дифференцированный подход ко всем законопроектам, и если законы носят очевидно серьезный, значимый социальный характер, даже если мы не считаем возможным принять их в этой редакции, мы все равно их подробно обсуждаем

Он также рассказал, что парламентское большинство «дифференцированно подходит к законопроектам оппозиции». По его словам, «некоторые говорят, что оппозиционные законы, что называется, раз внесены оппозиционными фракциями, априори отвергаются».

В качестве примера того, что это не так, Исаев привел законопроект, который внесла КПРФ и поддержала «Справедливая Россия». Он касается ограничений на участие в приватизации имущества оффшорных компаний. «Нами он был поддержан, поскольку мы считаем, что он разумен и при определенной доработке должен быть принят и сыграет позитивную роль в развитии экономики и в защите наших национальных интересов», — сказал он.