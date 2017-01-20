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23:18 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Розенко рассказал, что может стать основой пенсионной реформы

Павел Розенко рассказал, что основой пенсионной реформы могла бы стать трехуровневая система.

Источник: Telegraf.com.ua

Трехуровневая пенсионная система может стать основой для проведения дальнейшей реформы в этой сфере в Украине. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время встречи с директором Региональной миссии USAID Сюзанной Фриц, сообщает Правительственный портал.

«Я считаю, что в целом идеология развития трехуровневой пенсионной системы, которая предусматривает введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования, и может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине», — сказал вице-премьер.

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По его словам, нужно отойти от локальных дискуссий, которые не имеют долгосрочного эффекта (повышать или не повышать пенсионный возраст или страховой стаж, менять или не менять формулу расчета пенсии), а работать над стратегическим видением развития пенсионной системы. Он отметил, что действующим правительством в Верховную Раду подан законопроект № 4608, который определяет правила игры в накопительной системе и негосударственном пенсионном страховании и предусматривает определенные шаги по наведению порядка в солидарной системе, в частности очистку Пенсионного фонда от несвойственных ему выплат. Основной проблемой в солидарной системе пенсионного обеспечения Розенко назвал недостаточные поступления в бюджет Пенсионного фонда из-за тенизации экономики и неуплаты социальных взносов.

«Отдельная дискуссия, бесспорно, касается реформирования солидарного уровня пенсионного обеспечения, и в течение 2−3 месяцев мы планируем доработать и рассмотреть соответствующие законопроекты в правительстве», — заявил он.

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