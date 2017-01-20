Розенко рассказал, что может стать основой пенсионной реформы
Павел Розенко рассказал, что основой пенсионной реформы могла бы стать трехуровневая система.
Павел Розенко рассказал, что основой пенсионной реформы могла бы стать трехуровневая система.
Трехуровневая пенсионная система может стать основой для проведения дальнейшей реформы в этой сфере в Украине. Об этом заявил
«Я считаю, что в целом идеология развития трехуровневой пенсионной системы, которая предусматривает введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования, и может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине», — сказал
По его словам, нужно отойти от локальных дискуссий, которые не имеют долгосрочного эффекта (повышать или не повышать пенсионный возраст или страховой стаж, менять или не менять формулу расчета пенсии), а работать над стратегическим видением развития пенсионной системы. Он отметил, что действующим правительством в Верховную Раду подан законопроект № 4608, который определяет правила игры в накопительной системе и негосударственном пенсионном страховании и предусматривает определенные шаги по наведению порядка в солидарной системе, в частности очистку Пенсионного фонда от несвойственных ему выплат. Основной проблемой в солидарной системе пенсионного обеспечения Розенко назвал недостаточные поступления в бюджет Пенсионного фонда
«Отдельная дискуссия, бесспорно, касается реформирования солидарного уровня пенсионного обеспечения, и в течение 2−3 месяцев мы планируем доработать и рассмотреть соответствующие законопроекты в правительстве», — заявил он.