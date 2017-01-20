Розенко рассказал, что может стать основой пенсионной реформы

Трехуровневая пенсионная система может стать основой для проведения дальнейшей реформы в этой сфере в Украине. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время встречи с директором Региональной миссии USAID Сюзанной Фриц, сообщает Правительственный портал.

«Я считаю, что в целом идеология развития трехуровневой пенсионной системы, которая предусматривает введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования, и может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине», — сказал вице-премьер.