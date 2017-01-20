СМИ рассказали о состоянии находящегося в реанимации Джорджа Буша-старшего
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Состояние бывшего президента США Джорджа
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Состояние бывшего президента США Джорджа
По данным агентства,
Ранее в среду сообщалось, что
Чета Бушей направила избранному президенту Дональду Трампу письмо с извинениями, что они не смогут присутствовать на церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января.
Бушу, который возглавлял страну в 1989—1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.