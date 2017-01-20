В Стамбуле из гранатомета обстреляли офис правящей партии Турции
АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Неизвестные в пятницу обстреляли из гранатомета стамбульский офис правящей в Турции Партии справедливости и развития, сообщает телеканал NTV.
АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Неизвестные в пятницу обстреляли из гранатомета стамбульский офис правящей в Турции Партии справедливости и развития, сообщает телеканал NTV.
По предварительным данным, погибших и раненых нет.
Ранее в пятницу из противотанкового гранатомета было обстреляно здание управления безопасности в Стамбуле. Как сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, снаряд попал в стену, никто не пострадал. После этого в городе началась широкомасштабная полицейская операция.