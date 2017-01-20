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22:43 (мск), источник: РИА Новости

В Стамбуле из гранатомета обстреляли офис правящей партии Турции

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Неизвестные в пятницу обстреляли из гранатомета стамбульский офис правящей в Турции Партии справедливости и развития, сообщает телеканал NTV.

Источник: Reuters

По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Ранее в пятницу из противотанкового гранатомета было обстреляно здание управления безопасности в Стамбуле. Как сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, снаряд попал в стену, никто не пострадал. После этого в городе началась широкомасштабная полицейская операция.

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