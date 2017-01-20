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22:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший президент Гамбии согласился уступить власть преемнику

Проигравший выборы президент Гамбии Яйя Джамме, возглавлявший республику с 1994 года, согласился уйти в отставку и покинуть страну. Об этом Reuters сообщил Маи Ахмад Фатти, советник нового главы государства Адама Барроу.

Источник: AP 2016

Фатти показали твит в Twitter-аккаунте, который, как предполагается, принадлежит Барроу, и попросили уточнить, правда ли, что Джамме согласился на сделку. «Это так», — ответил он.

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Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Барроу набрал 45,5 процента голосов, Джамме — 36,7 процента. 18 января национальная ассамблея продлила президентские полномочия проигравшего выборы Джамме. Он должен был предать власть Барроу 19 января, однако вместо этого ввел в стране режим чрезвычайного положения, хотя ранее сообщалось о признании им своего поражения.

Мировое сообщество не признало притязаний Джамме, а соседи Гамбии начали военное вмешательство. В четверг, 19 декабря, в гамбийском посольстве в сенегальской столице Дакаре прошла инаугурация Барроу. В тот же день воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) нанес удары по военным объектам Гамбии, не встретив при этом сопротивления. В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия заявили о вводе своих войск в Гамбию.

За несколько часов до этого Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Барроу, позволяющей ЭКОВАС делать все необходимое, чтобы убедиться в смене власти в Гамбии.

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