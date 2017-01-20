Печерский райсуд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича

Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении Виктора Януковича заочного расследования по делу о государственной измене. Об этом сообщают «Українські новини».

Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.

В ходе судебного заседания, которое длилось с 9:00, защита Януковича заявила около 30 ходатайств.

В частности суд отказался допросить Януковича в формате видеоконференции.

Кроме того, защита просила суд допросить в судебном заседании президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.