Глава региона поставил «кол» мэрии Калининграда за содержание парков и скверов

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал власти Калининграда за качество содержания парков и скверов. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», он заявил в пятницу во время заседания экологического совета при правительстве Калининградской области.

«Город, с точки зрения ухода за парками, не справляется не то что на “3”, на “кол”. Вот у нас парк, когда идешь по Донского, вот эта левая сторона, это даже парком даже не является, все это выглядит кошмарным, особенно после дождя. Такое ощущение, что это такой заброшенный угол, к которому никто никогда не подходил», — пояснил глава региона.

По его словам, в ближайшее время Калининград в числе других муниципалитетов получит помощь из бюджета на решение проблем благоустройства.