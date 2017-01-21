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10:39 (мск), источник: Новый Калининград

Глава региона поставил «кол» мэрии Калининграда за содержание парков и скверов

Из бюджета региона муниципалитетам будут выделены средства на благоустройство.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал власти Калининграда за качество содержания парков и скверов. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», он заявил в пятницу во время заседания экологического совета при правительстве Калининградской области.

«Город, с точки зрения ухода за парками, не справляется не то что на “3”, на “кол”. Вот у нас парк, когда идешь по Донского, вот эта левая сторона, это даже парком даже не является, все это выглядит кошмарным, особенно после дождя. Такое ощущение, что это такой заброшенный угол, к которому никто никогда не подходил», — пояснил глава региона.

По его словам, в ближайшее время Калининград в числе других муниципалитетов получит помощь из бюджета на решение проблем благоустройства.

«Думаю, что в этом году мы сможем какую-то помощь оказать муниципалитетам. Сегодня на совещании в правительстве обсуждали в том числе эти программы, и дворами нужно заняться, и парками. В течение 2−3 месяцев калининградцам представим эти программы и они смогли бы поучаствовать в их обсуждении», — отметил Алиханов.

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