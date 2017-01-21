Глава региона поставил «кол» мэрии Калининграда за содержание парков и скверов
Из бюджета региона муниципалитетам будут выделены средства на благоустройство.
Из бюджета региона муниципалитетам будут выделены средства на благоустройство.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал власти Калининграда за качество содержания парков и скверов. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», он заявил в пятницу во время заседания экологического совета при правительстве Калининградской области.
«Город, с точки зрения ухода за парками, не справляется не то что на “3”, на “кол”. Вот у нас парк, когда идешь по Донского, вот эта левая сторона, это даже парком даже не является, все это выглядит кошмарным, особенно после дождя. Такое ощущение, что это такой заброшенный угол, к которому никто никогда не подходил», — пояснил глава региона.
По его словам, в ближайшее время Калининград в числе других муниципалитетов получит помощь из бюджета на решение проблем благоустройства.
«Думаю, что в этом году мы сможем