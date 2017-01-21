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10:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Президент предостерег силовиков от превращения Беларуси в миграционный отстойник

Парадокс последних десятилетий. Мир все более открыт — значимость же границ возрастает день ото дня. Не просто как фактор стабильности — как залог самой государственности.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Поэтому Президент, назначая в конце прошлого года нового руководителя Госпогранкомитета, сразу же четко дал понять: полноценная работа необходима сразу. Без периода раскачки и вхождения в должность.

К этому вопросу Александр Лукашенко вернулся и вчера — при утверждении решения на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2017 году.

И мотив все тот же:

— Такое внимание пограничным вопросам уделяется не зря. Непростая международная обстановка, возрастание террористической опасности в мире, незаконная миграция, распространение наркотиков, оружия заставляют непрерывно повышать уровень защиты наших рубежей. Пока не приходится рассчитывать на то, что в ближайшее время угроз пограничной безопасности станет меньше.

Впрочем, наша страна традиционно порох держит сухим. Вводятся в строй современные комплексы пограничных застав и постов. Планомерно оборудуются инженерные заграждения и рубежи охраны. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но куда активнее ведется демаркация нашей южной границы. Часть материально-технических средств — правда, пока весьма незначительную — удается получить по линии международного сотрудничества с Евросоюзом.

Результаты налицо. Почти наполовину снизилось число нарушителей границы, нелегальных мигрантов, случаев перемещения через зеленую границу в нашу страну наркотиков и других незаконных товаров. Но Александр Лукашенко склонен воспринимать все это критически:

— Хотелось бы верить, что количество этих нарушений именно снижается, а не выпадает из поля зрения пограничников.

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Как следует из слов председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, в основе позитивной статистики — именно профессионализм нашей погранслужбы:

— Лучше работаем. Свою роль играют и профилактика, и новые сигнальные комплексы на границе.

— В целом каких-либо системных проблем или провалов в деятельности ГПК в прошлом году допущено не было, — подтвердил Государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась. — Ведомством проведена большая работа по укреплению безопасности наших границ.

Президент решение на охрану госграницы в 2017 году утвердил. И отдельно затронул тему создания в нашей стране центров временного содержания мигрантов. Причина — нагнетание отдельными СМИ истерии о чуть ли не превращении Беларуси в некий отстойник. Александр Лукашенко отреагировал четко и однозначно:

— Никакого отстойника в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты не нужны. Если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и на дальнейшую их экстрадицию. Поэтому, пока мы далеко в этом плане не зашли, если есть какие-то опасности, мы должны немедленно приостановить подобные процессы. Если это необходимо.

Дословно.

Президент:

— Недавно мы отменили визы для граждан 80 государств, если они прибывают через Национальный аэропорт и на срок до 5 суток. Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами — в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков. Однако сейчас в прессе начала появляться информация, что, дескать, это небезопасно для нашей страны и для союзной России, с которой у нас открыта граница. Иногда знакомишься с замечаниями таких авторов и диву даешься. Это люди, которые не понимают сути или же специально нагнетают обстановку. Скорее всего, специально. Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и остается!

Справка СБ.

Не прошли.

В 2016 году задержаны 69 организаторов и пособников, занимающихся незаконной транзитной миграцией. Выявлено более 5 тыс. потенциальных незаконных мигрантов. А также 65 лиц, находящихся в розыске. В целом количество нарушений пограничного законодательства по сравнению с 2015 годом снизилось на 17,6%.

osipov@sb.by.

Советская Белоруссия № 14 (25149). Суббота, 21 января 2017.

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