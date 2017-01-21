Президент предостерег силовиков от превращения Беларуси в миграционный отстойник

Поэтому Президент, назначая в конце прошлого года нового руководителя Госпогранкомитета, сразу же четко дал понять: полноценная работа необходима сразу. Без периода раскачки и вхождения в должность.

К этому вопросу Александр Лукашенко вернулся и вчера — при утверждении решения на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2017 году.

И мотив все тот же:

— Такое внимание пограничным вопросам уделяется не зря. Непростая международная обстановка, возрастание террористической опасности в мире, незаконная миграция, распространение наркотиков, оружия заставляют непрерывно повышать уровень защиты наших рубежей. Пока не приходится рассчитывать на то, что в ближайшее время угроз пограничной безопасности станет меньше.

Впрочем, наша страна традиционно порох держит сухим. Вводятся в строй современные комплексы пограничных застав и постов. Планомерно оборудуются инженерные заграждения и рубежи охраны. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но куда активнее ведется демаркация нашей южной границы. Часть материально-технических средств — правда, пока весьма незначительную — удается получить по линии международного сотрудничества с Евросоюзом.

Результаты налицо. Почти наполовину снизилось число нарушителей границы, нелегальных мигрантов, случаев перемещения через зеленую границу в нашу страну наркотиков и других незаконных товаров. Но Александр Лукашенко склонен воспринимать все это критически:

— Хотелось бы верить, что количество этих нарушений именно снижается, а не выпадает из поля зрения пограничников.