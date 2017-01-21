Сенат утвердил Мэттиса в должности министра обороны США

За Мэттиса проголосовало большинство сенаторов. На данный момент голосование продолжается.

Кандидатуру Мэттиса предложил Дональд Трамп, который в пятницу вступил в должность президента США. Вскоре после инаугурации он подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост главы Пентагона. В соответствии с действующим законодательством должность министра обороны США гражданская. Ее может занимать бывший военный, но не ранее, чем через семь лет после выхода в отставку. Генерал Мэттис вышел в отставку только в 2013 году, в связи с чем и потребовалось специальное разрешение сената, подтвержденное президентом страны.