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01:19 (мск), источник: РИА Новости

Сенат утвердил Мэттиса в должности министра обороны США

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенат в пятницу утвердил Джеймса Мэттиса в должности министра обороны США.

Источник: AP 2016

За Мэттиса проголосовало большинство сенаторов. На данный момент голосование продолжается.

Кандидатуру Мэттиса предложил Дональд Трамп, который в пятницу вступил в должность президента США. Вскоре после инаугурации он подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост главы Пентагона. В соответствии с действующим законодательством должность министра обороны США гражданская. Ее может занимать бывший военный, но не ранее, чем через семь лет после выхода в отставку. Генерал Мэттис вышел в отставку только в 2013 году, в связи с чем и потребовалось специальное разрешение сената, подтвержденное президентом страны.

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