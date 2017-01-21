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04:16 (мск), источник: Газета.Ру

В твиттере Трампа по ошибке разместили фото с инаугурации Обамы

В твиттер-аккаунте @POTUS, который принадлежит президенту США и до этого управлялся Бараком Обамой, опубликовали фото с инаугурации бывшего президента, сообщает TV Newser.

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Отмечается, что после передачи аккаунта все твиты, написанные Обамой, были перемещены в архив.

На аватарке в твиттере разместили фотографию Дональда Трампа, а на баннере — фото с церемонии инаугурации. Однако, по сообщениям СМИ, фото было сделано на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.

По данным издания, СМИ заметили солнечную погоду, которая была в день инаугурации Обамы, в то время как на присяге Трампа погода была плохая.

После того, как об ошибке написали СМИ, фото в аккаунте поменяли на изображение флага США.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в новом президентском твиттер-аккаунте свою первую запись.

Комментарии
1
vesta
... как это по-детски )))))
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