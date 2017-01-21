В твиттере Трампа по ошибке разместили фото с инаугурации Обамы

На аватарке в твиттере разместили фотографию Дональда Трампа, а на баннере — фото с церемонии инаугурации. Однако, по сообщениям СМИ, фото было сделано на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.

Отмечается, что после передачи аккаунта все твиты, написанные Обамой, были перемещены в архив.

По данным издания, СМИ заметили солнечную погоду, которая была в день инаугурации Обамы, в то время как на присяге Трампа погода была плохая.

После того, как об ошибке написали СМИ, фото в аккаунте поменяли на изображение флага США.