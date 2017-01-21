Главные единороссы Хабаровского края во главе со Шпортом отправились на съезд ЕР

Хабаровск, 21 января, AmurMedia.

Актив ЕР в Хабаровском крае отправился на съезд партии в Москву. В повестке съезда дискуссионные площадки, внесение изменений и дополнений в устав, а также ротация в высших партийных органах, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

21 января в Москве открывается XVI съезд партии «Единая Россия». Из Хабаровского края на это мероприятие отправится делегация во главе с губернатором Вячеславом Шпортом.

В работе съезда также примут участие секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательной Думы края Сергей Луговской, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Герасимов, руководитель краевого исполкома Евгений Колоколов, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева, краевой депутат Ирина Штепа, ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

Всего в мероприятиях Съезда поучаствует 13 представителей региона, в том числе депутаты Государственной Думы и сенаторы от Хабаровского края.

В первый день работы съезда — 21 января — запланировано проведение дискуссионных площадок, посвященных реализации предвыборной программы. 22 января состоится пленарное заседание, на котором будут внесены изменения и дополнения в устав «Единой России», а также обновлены составы руководящих органов партии.