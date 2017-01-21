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08:59 (мск), источник: 112.ua

Посол Украины в США поговорил с президентом Трампом

По словам Чалого, разговор с Трампом состоялся в позитивном ключе.

Источник: 112.ua

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый после торжественных мероприятий инаугурации Дональда Трампа сообщил, что воспользовался возможностью поговорить с новым президентом об отношениях с Украиной, и разговор состоялся в позитивном ключе. Об этом дипломат рассказал украинским журналистам в пятницу, передает Укринформ.

«Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не осталось вне его внимания», — отметил Чалый.

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Он уточнил, что разговор состоялся два дня назад, во время прединаугурации.

«Я не могу рассказать о сути этого разговора, но могу сказать, что до этого состоялось очень позитивное общение президента Украины и новоизбранного президента Трампа. Мой разговор в развитие этого диалога», — прокомментировал дипломат.

Он также отметил, что ключевая задача для Украины сейчас — это обеспечение прямого контакта на высшем уровне.

«Не просто это сейчас сделать, но я считаю нашей задачей иметь такой диалог», — сказал посол.

В этой связи он сообщил, что Посольство уже передало подготовленный Украиной перечень вопросов, «по которым мы хотели бы развивать сотрудничество в сферах наших общих интересов, в том числе из того, что мы можем предложить Соединенным Штатам».

Кроме того, Чалый отметил, что на инаугурационных мероприятиях в пятницу он имел возможность говорить со многими ключевыми фигурами из новой администрации Белого дома.

«Новая команда, которая приходит, является динамичной, энергичной, она стремится к новым достижениям. Поэтому мы должны предложить видение, а не только говорить о контактах», — подчеркнул он.

Дипломат констатировал, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Дональда Трампа. Кроме того, Украина сохраняет двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса США. По его словам, важно сохранить поддержку Соединенных Штатов, их понимание важности Украины для европейской безопасности и национальных интересов Америки в будущем.

«Сегодня президент Дональд Трамп говорил об интересах Америки в первую очередь. Я могу сказать как посол Украины, для нас — интересы Украины в первую очередь. Но в том, как найти сочетание, чтобы мы продолжали такое продуктивное сотрудничество, что было у нас раньше, я уверен, у нас будут новые возможности», — подытожил Валерий Чалый.

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