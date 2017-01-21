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06:52 (мск), источник: РИА Новости

Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Новоиспеченный президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, свой первый танец в новом качестве.

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Трамп появился из-за кулис сцены под руку с Меланьей, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами. Первая леди, которая уже заслужила восторженные отзывы публики из-за наряда небесного цвета от Ralph Lauren на инаугурации, не ошиблась и с выбором бального платья.

К слову, в каком платье появится первая леди на балу, было одной из главных интриг вечера.

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Трамп выступил с краткой речью перед собравшейся многотысячной аудиторией: «Мы сделали это!». И пообещал в очередной раз сделать Америку «снова великой». После чего обратился к супруге со словами, что она окажет ему честь, если потанцует с ним. Трансляцию бала вел телеканал Fox News.

Пара начала танец под культовую песню для всех американцев May Way Фрэнка Синатры. После к ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа со своими парами.

После семьи Трампов и Пенсов направились на второй инаугурационный бал — Freedom. Там Трамп пообещал собравшимся, что будет бороться за американцев «каждый день». А еще, что уже успел побывать в пятницу в Овальном кабинете. Последним пунктом в графике Трампа стоит третий бал, который собрал военных США. По данным Fox News, Трамп намерен пообщаться с ними в рамках бала и немного отойти от традиционной программы.

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