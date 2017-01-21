Посол рассказал о двух возможных форматах встречи Порошенко с Трампом

Визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенка и Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.

«Визит в Соединенные Штаты президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие», — сообщил дипломат.

Он отметил, что параллельно отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.

«Каким образом все получится, или во время нынешнего визита, или позже — еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время», — отметил посол.

На просьбу уточнить более подробно о подготовке визита президента, Чалый отметил: «Моя задача как посла — выполнять планы, которые выстраиваются политическим руководством».

Вместе с тем он отметил, что визит планируется на «двадцатые числа» февраля месяца.