Посол рассказал о двух возможных форматах встречи Порошенко с Трампом
Порошенко совершит визит в США в «двадцатых числах» февраля.
Порошенко совершит визит в США в «двадцатых числах» февраля.
Визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенка и Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.
«Визит в Соединенные Штаты президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие», — сообщил дипломат.
Он отметил, что параллельно отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.
«Каким образом все получится, или во время нынешнего визита, или позже — еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время», — отметил посол.
На просьбу уточнить более подробно о подготовке визита президента, Чалый отметил: «Моя задача как посла — выполнять планы, которые выстраиваются политическим руководством».
Вместе с тем он отметил, что визит планируется на «двадцатые числа» февраля месяца.