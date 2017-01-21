Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ

«В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — говорится в сообщении.

«Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК РФ», — отметили в кабинете министров.