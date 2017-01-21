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08:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кайрат Абдрахманов совершил свой первый визит в РФ в качестве главы МИД РК

В ходе визита главы МИД Казахстана и России подписали План сотрудничества на 2017−2018 годы, согласно которому Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин проведут «множество встреч».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова посетил Москву с визитом 20 января 2017 года, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Данный визит стал первым для нового главы отечественного внешнеполитического ведомства в двустороннем формате.

Программа визита началась с возложения цветов к памятнику Абаю и могиле Неизвестного солдата. Затем Абдрахманов прибыл в дом приемов МИД России для переговоров с Лавровым, который перед началом переговоров поздравил его с высоким назначением, пожелав успехов.

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В свою очередь руководитель казахстанского МИД отметил символичность своего визита, который проходит в канун 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, назвав сотрудничество между Казахстана и России образцовой моделью в двустороннем формате, показательным для современных международных отношений. Он подчеркнул, что тон широкому сотрудничеству между Астаной и Москвой задают лично президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили различные аспекты казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия двух стран в многосторонних форматах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

«За годы Независимости Казахстан и Россия не только сохранили историческую общность и вековые связи, но и научились по-новому строить свои взаимоотношения, руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Ведущую роль в укреплении стратегического партнерства Казахстана и России играют регулярные встречи и переговоры глав наших двух государств, и нет не одного вопроса, который не находит своего решения», — отметил в ходе переговоров К. Абдрахманов.

В контексте начала работы Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН с 1 января текущего года, стороны обсудили сотрудничество двух стран в рамках главного политического органа ООН, а также в рамках региональных организаций, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СВМДА.

Другими ключевыми темами переговоров стали вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, предстоящий в Астане переговорный процесс по Сирии, ситуация в Афганистане и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

По итогам переговоров Абдрахманов и Лавров подписали План сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017−2018 годы.

Подводя итоги визита, Абдрахманов отметил, что «в текущем году запланировано множество встреч между лидерами наших двух стран, и поэтому совместной работы с российской стороной будет предостаточно».

«Уверен, что итоги сегодняшней встречи послужат развитию дальнейшего сотрудничества Казахстана и России по всему комплексу взаимодействия в духе взаимного доверия, партнерства и союзничества, а наши отношения будут оставаться наглядным примером для всех наших партнеров», — подчеркнул казахстанский дипломат.

По итогам переговоров министры приняли участие в пресс-конференции и ответили на вопросы СМИ.

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