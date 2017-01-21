Рустам Минниханов: За саботаж социальных программ будете наказаны

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Все татарстанские социальные строительные программы сформированы. В настоящее время идет подготовка проектной документации, дефектных ведомостей и смет. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики. В работе совещания также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Алексей Песошин, руководители министерств, ведомств и крупных предприятий республики, главы муниципальных образований РТ.

В части старта реализации республиканских строительных программ не все идет так гладко, как хотелось бы, отметил Ирек Файзуллин. «Остаются вопросы по предоставлению исходно-разрешительной документации. Коллеги, я прошу предоставить акты выбора земельных участков, кадастровые планы, постановление об отводе земельных участков и градостроительный план земельного участка. Динамика пока недостаточная, я прошу отработать с ГИСУ и по условиям, и по земельным участкам», — сказал он.

Нет земли — нет строительства. Эта аксиома в доказательствах не нуждается. «В чем проблема?» — задал вопрос Президент РТ. И получил короткий и четкий ответ главы Минстроя республики: «Недорабатывают исполкомы. Проблем нет. Другие сделали».

В качестве примера он привел Бавлинский район: «По ФАПам не предоставлены земельные участки, по спортивным площадкам и лыжным базам не предоставлен земельный участок».

Впрочем, список не справившихся в срок с подготовкой участков и документов по ним гораздо шире, уточнил министр и озвучил его. «Верхнеуслонский, Альметьевский, Лениногорский, Мамадышский, Пестречинский, Мензелинский, Бугульминский районы, Высокогорский, Менделеевский, Нурлатский, Тетюшский, Лаишевский, Зеленодольский, Казань, Атнинский, Елабужский… Мы же договорились, что если не будет у вас, то мы будем эти средства снимать…», — сообщил И. Файзуллин.

«И сокращать программу. Я второй раз вам повторяю, что это — ваша работа. Обеспеченность финансированием есть. Вы настолько уже обленились, что даже бумаги не хотите готовить», — добавил Рустам Минниханов.

С теми, кто работать не хочет, придется расставаться, предупредил Президент Татарстана. «Я на самом деле предупреждаю, коллеги: за то, что вы саботируете реализацию социальных программ на ваших территориях, вы будете жестко наказаны! Эти программы, несмотря на ограниченность у нас средств, получить должен каждый район. Можно, конечно, этот объект на другой район перебросить. Но у вас же люди живут! Кроме главы и руководителя исполкома в ваших районах живут люди. И они ждут от нас каких-то изменений в лучшую сторону. Мне очень не хотелось бы, чтобы мы принимали непопулярные действия. Это — ваша работа. Чтобы что-то получилось, нужно что-то сделать!» — отметил Президент РТ.

Ряд районов с этой задачей справились эффективно и в срок. «Последнее предупреждение! Если на следующей неделе бумаг не будет, ставим вопрос персонально по руководителю», — подчеркнул лидер республики.