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11:21 (мск), источник: ТАСС

Песков: Путин готов ко встрече с Трампом

ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Российский лидер Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Би-би-си.

Источник: РИА "Новости"

Организация встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа займет месяцы, а не недели, добавил пресс-секретарь президента РФ.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — заметил он.

«Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому (встрече)», — сказал Песков.

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