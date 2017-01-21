Песков: Путин готов ко встрече с Трампом

Организация встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа займет месяцы, а не недели, добавил пресс-секретарь президента РФ.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — заметил он.

«Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому (встрече)», — сказал Песков.