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12:16 (мск), источник: Sputnik.md

Молдову могут лишить безвизового режима с Евросоюзом

Доктор политологии Николай Цвятков не исключил, что на фоне возможного сближения Молдовы с Россией, Брюссель будет использовать инструмент отмены безвизового режима в качестве политической дубинки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik, Андрей Петрик. В рамках своего официального визита в Москву и встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент Молдовы Игорь Додон заявил о необходимости подписания предварительного рамочного соглашения между республикой и Евразийским экономическим союзом.

В то же время, корреспондент Sputnik решил поинтересоваться: не приведет ли поступательное движение Кишинева и Москвы навстречу друг другу к тому, что Брюссель и евробюрократы начнут шантажировать молдавские власти отменой безвизового режима с ЕС? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор политологии Николай Цвятков.

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По его словам, процесс отмены безвизового режима с ЕС — процедура довольно затруднительная. Брюсселю придется объяснять свое решение всем странам-членам ЕС.

«В этой ситуации все зависит от дальнейших политических шагов руководства Молдовы, а также от того, как будет в дальнейшем, в целом, складываться политическая конъюнктура в Европейском Союзе, который на фоне утверждения Трампа у должности президента США, замер в ожидании», — отметил собеседник.

По его словам, сейчас в кулуарах европарламента активно обсуждается вопрос закрытия процедуры предоставления безвизового режима со странами ЕС, прежде всего, чтобы не предоставлять такую возможность Украине и Грузии.

«Брюссель может использовать вопрос лишения Молдовы безвизового режима с ЕС в качестве политической дубинки. В этом нет сомнений, и евробюрократы будут постоянно апеллировать именно к этому вопросы в переговорах с официальным Кишиневом», — подчеркнул Цвятков.

Политолог отмечает, что многие граждане Молдовы привыкли к возможности беспрепятственно ездить в страны «старого света». Однако, подчеркивает эксперт, ситуация станет печальной, если Брюссель будет шантажировать Молдову безвизовым режимом, который в свою очередь может стать препятствием для дальнейшего развития страны, а не приятной возможностью поехать в одно из государств ЕС по туристической путевке или к родственникам.

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