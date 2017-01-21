В Украине окончательно решат «языковой вопрос»

«Документ надо рассматривать в правовой плоскости с учетом прав и обязанностей всех граждан страны. Политизация этого закона политиканами не приведет ни к обострению ситуации в стране, ни к вторжению, ни к другим манипуляциям, которые были со стороны Российской Федерации в 2014 году. Мы и так де-факто находимся в состоянии войны», — заявила Подоляк.

Основной автор законопроекта Ирина Подоляк («Самопомич») подчеркнула, что такой закон действует во всех странах, где государственный язык — один. А использование языков национальных меньшинств следует закрепить отдельным документом, в котором будут прописываться и другие права таких граждан. По ее словам, регистрация такого закона в парламенте — следующий этап. При этом Подоляк уверена, что подобная законодательная инициатива не спровоцирует общественный резонанс.

Вопрос распространения украинского языка снова стал актуальным у парламентариев. За последние несколько недель в Верховной Раде оказался целый ряд законопроектов, регулирующих использование в стране государственного языка. Максимальное количество авторов работало над проектом закона Украины «О государственном языке» — более 30 народных депутатов. Документ зарегистрирован 19 января.

Проведение культурных мероприятий на иностранном языке, в том числе и русском, должно будет сопровождаться синхронным переводом на украинский. А спектакли в государственных и коммунальных театрах не на государственном языке показать без субтитров не представится возможным.

Напомним, в конце февраля 2014 года Россия в целях пропаганды активно использовала ситуацию, когда народные депутаты предложили парламенту отменить закон Украины «Об основах государственной языковой политики», называемый также «закон Колесниченко-Кивалова». После принятия Верховной Радой решения об отмене, российские пропагандисты трактовали эту инициативу как непосредственное свидетельство ущемления прав русскоязычного населения в нашей стране. Но тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов не подписал принятый закон об отмене. Сейчас конституционность этого документа изучают судьи Конституционного суда.

Проинспектируют знание языка.

Нормы нового законопроекта о государственном языке не коснуться сферы личного общения, а также не повлияют на язык религиозных обрядов. Согласно документу, предлагается, обязать каждого гражданина Украины знать и владеть украинским языком. Но при этом свободно говорить на государственном языке обязаны будут не все, а только госслужащие, дипломаты, судьи, адвокаты, нотариусы, учителя и медработники, офицеры, служащие по контракту, а также другие сотрудники государственных и коммунальных учреждений.

Примечательно, что в таких заведениях рабочие совещания, мероприятия и встречи должны будут также проводиться на украинском языке. Если организатор использует другой язык, то по требованию даже одного из присутствующих, он обязан будет обеспечить синхронный или последовательный перевод на украинский язык. Кроме того, законопроектом планируется, что иностранные граждане, желающие получить украинское гражданство, должны будут сдавать экзамены на знание украинского языка. Необходимый уровень владения им будет определять Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которую предстоит создать, если законопроект будет принят парламентом.

Также эта комиссия будет определять и необходимый уровень владения государственным языком для занятия определенных постов и должностей. Например, у кандидата в президенты будут требовать сертификат на знание украинского языка. Помимо того, нормами документа предлагается ввести обязательное использование государственного языка и в период выборов. Не только документация и бюллетени будут на украинском, но и предвыборная агитация, которая производится за счет госбюджета. Украиноязычными станут также и видео- и радио- ролики, внешняя реклама, все информационные плакаты политических партий и кандидатов на разные посты — начиная от президента Украины, и заканчивая старостами.

Законопроект предполагает формирование института Уполномоченного по защите государственного языка. Его будет назначать правительство сроком на 5 лет. Уполномоченному будут помогать в работе 27 языковых инспекторов. Каждый сможет пожаловаться уполномоченному, если его права на получение информации на украинском языке были нарушены. Если проект будет принят, то такие письменные жалобы можно будет подавать на протяжении двух лет с момента выявления нарушения. Языковой инспектор будет изучать подобные инциденты на местах, составит протокол и получит право привлекать нарушителей к административной ответственности. Например, за неиспользование чиновниками украинского языка им будет грозить штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 гривен до 6800 гривен).

Наличие таких инспекторов в стране облегчит гражданам возможность отстоять свои права на использование украинского языка, считает львовский активист Святослав Литинский. Он известен тем, что, например, выиграл у МВД суд за отказ предоставить ему перевод на украинский язык русскоязычного выступления министра внутренних дел Арсена Авакова во время презентации патрульной полиции во Львове. Подобных исков как к чиновникам, так и к коммерческим компаниям он подал около двадцати, 70% из которых выиграл.

«Граждане смогут защищать свои права через такого уполномоченного и его инспекторов. Большинство украинцев начинают паниковать, когда слышат слово “суд”. Написать жалобу к языковому инспектору с просьбой о помощи намного проще», — говорит Литинский. Он напомнил, что такие языковые уполномоченные есть в странах Балтии, а также во Франции. Активист не исключает, что через несколько десятилетий необходимость в таком уполномоченном в Украине может исчезнуть, но не сейчас.

На государственном языке предлагается законопроектом и учить. При этом в учебных заведениях национальных меньшинств вместе с украинским может использоваться определенный язык нацменьшинства. Порядок использования негосударственного языка в учебных заведениях будет прописан законе «О правах лиц, которые относятся к национальным меньшинствам», проект которого находится в разработке.

Украиноязычная культура и пресса.

Законопроектом предусматривается, что развлекательные и культурные мероприятия также должны будут проводиться на государственном языке. Использование других языков допускается, если это «оправдано художественной или творческой задумкой», а также на мероприятиях для нацменьшинств. Однако нормы законопроекта не распространяются на исполнение словесно-музыкальных произведений. Конферансье должен будет вести мероприятия также на украинском языке. Если он им не владеет, то организатор должен будет обеспечить перевод его слов на государственный.

Спектакль на иностранном языке в государственном или коммунальном театрах должен сопровождаться субтитрами на украинском. Дубляж иностранных фильмов также проводится исключительно на украинском языке. В то же время кинотеатры смогут показывать фильмы на языке оригинала. Но обязательно с украинскими субтитрами и таких показов должно быть не более 10% от общего количества сеансов в месяц. Украинский также будет языком телевидения и других СМИ. Передачи на других языках должны дублироваться на государственном.

Если во время прямого эфира один из участников говорит на другом языке, то должен быть обеспечен украинский перевод его слов. Исключение — песни. Собственникам печатных СМИ будет позволено издавать свои периодические издания в нескольких языковых версиях, одна из которых — обязательно украинская. При этом она должна занимать не менее половины от всего тиража. Если документ будет одобрен парламентом, то эти нормы вступят в силу через год после принятия закона.

Сейчас «языковой» раздел в украинской прессе в процентном соотношении 60 на 40 с превалированием русского языка, рассказал генеральный директор Украинской ассоциации издателей периодической прессы Алексей Погорелов. По его словам, если издательский бизнес не найдет никаких «лазеек» для того, чтобы обойти нормы закона, то, в случае его принятия их придется выполнять. Аналогичная история была и с законом о введении языковых квот в эфире радиостанций. Хотя эту инициативу и критиковали, но все же квоты пытаются соблюсти. Скорее всего, по оценке эксперта, увеличение количества украиноязычной прессы приведет как минимум к кратковременному падению продаж печатных СМИ.

«А дальше все очень сильно зависит от качества контента. Если оно высокое, то люди будут читать и на украинском, но со временем. Тиражи могут восстановиться», — говорит Погорелов.

Не стоит забывать, что рынок СМИ во многом зависит от рекламы, язык которой также предлагают утвердить исключительно украинский (сейчас кроме государственного можно использовать и другие языки). Однако такой полный переход практически не отразится на рекламном рынке. По словам генерального директора Всеукраинской рекламной коалиции Максима Лазебника, актуальным и проблемным этот вопрос были более 10 лет назад, когда только начали говорить о полном переходе на украинский язык. Уже тогда крупнейшие рекламодатели начали соблюдать языковые правила, жестко реагируя лишь на попытки склонить к переводу названий тоговых марок или брендов.

«Наверное, будет некоторое недовольство в местах компактного проживания этнических групп, например, болгар или венгров, но глобально на рекламные бюджеты эта норма не отразится», — уверен Лазебник.

Читать по-украински.

Книги также парламентарии предлагают в стране печатать на государственном языке. По желанию автора и издателей произведения они могут публиковаться на других языках. Но тираж на украинском языке должен быть больше, чем на всех других.

Планируется, что эта норма не будет распространяться на издание словарей, учебников иностранных языков и книг для нацменьшинств, изданных за бюджетные средства. При этом полный перечень исключений должно будет прописать Министерство культуры. Также в книжных магазинах должно быть не менее 50% изданий на государственном языке. Такие новшества могут вступить в силу только через два года после принятия закона.

Если издательства заставят издавать к книгам на иностранных языках дубликат на украинском, то это может стать для них непосильной финансовой нагрузкой, утверждает президент Украинской Ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин. Издательская отрасль, которая занимает последнее место по уровню капитализации среди остальных сфер, будет не в состоянии реализовать эту норму закона. Запуская такие ограничения, государство не предлагает и не поддерживает развитие национального книгоиздания.

«Мы нарисовали закон об ограничении доступа российской книги, но я спрашиваю — смогли ли воины УПА воевать, если бы они уничтожили немецкие автоматы или российские ППШ, которые они захватывали в процессе борьбы и говорили: “Не можем воевать этим оружием, потому что оно создано вражескими руками, поэтому мы их уничтожим, и будем делать рогатки и луки?”. Между истерическим национализмом и прагматическим национализмом разница 180 градусов, но у нас сейчас засилье первого», — уверен Афонин.

Генеральный директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий заявил, что отследить выполняется ли норма о том, что книг на украинском языке в тираже должно быть больше, невозможно. Также само издательство сможет допечатывать издания на другом языке и не показывать их в отчетности. «Не стоит также забывать, что у нас большой черный рынок в стране. Если возникает дефицит книги на каком-то языке, то пираты этот дефицит восполняют, копируя существующее издание», — говорит Красовицкий.

В то же время норму о том, что в книжных магазинах должно быть не меньше 50% книг на украинском языке, он назвал положительной. По его мнению, издатели тогда будут больше покупать прав на перевод произведений на украинский язык, потому что такой запрос будет им давать книжная торговля.

Плюрализм инициатив.

Но это не единственная законодательная инициатива, которую депутаты предложили на рассмотрение парламенту. Сейчас в Раде зарегистрировано три законопроекта, регулирующих использование языков и украинского как государственного в стране.

Например, отличие в проекте закона «О функционировании украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине», который зарегистрировала уже другая группа из семи депутатов, в том, что в документе уже прописан механизм защиты языков национальных меньшинств. Его авторы также предлагают ввести институт уполномоченного по защите государственного языка. Но при этом его сфера ответственности будет касаться и того, как используются языки нацменьшинств в стране, и не нарушаются ли их права в языковой сфере.

В проекте другом проекте — «О языках в Украине», который был подан еще в конце прошлого года, фактически только прописан порядок использования языков в стране. Поэтому как вариант всем подавшим будет предложено выработать единый общий законопроект о государственном языке, рассказал глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий («Народный фронт»). Он считает, что за несколько месяцев можно создать один документ, который потом будет вынесен в сессионный зал. «Законопроект о кинематографе, например, мы нарабатывали около года. Надеюсь, что в этом случае это пройдет быстрее, в зависимости от пожеланий соавторов», — заявил Княжицкий.

По опыту других стран в законе о государственном языке прописывается статус национального, а также использование других языков в государстве, рассказал директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко. По его мнению, парламентарии в законе должны обеспечить сохранение украинского языка как уникального явления в мировом плане, а также сберечь те языки нацменьшинств, которые не имеют своей государственности вне Украины. Среди них может быть, например, гагаузский, крымскотатарский языки.

По другому принципу необходимо относится к языкам, которые имеют ареалы свободного и государственного применения за пределами Украины, например, русскому, румынскому, болгарскому, польскому, считает профессор. «Носители таких языков должны иметь право свободного использования их языками. Но такие языки не должны иметь подобного статуса, равного украинскому», — считает Гриценко.