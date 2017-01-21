Вступил в силу закон об увеличении разового пособия на рождение ребенка

«Конечно, это хорошая сумма. Ведь было 3000. Думаю, коляску куплю. Одежду, какие-то игрушки».

Как говорят мамы новорожденных, 5300 леев хватаем и чтобы кроватку хорошую купить, и коляску, и пеленок-распашонок на первое время.

«Хоть бы на подгузники хватило. Я впервые стану мамой, и узнала, что подгузников, оказывается, понадобится очень много, и что они дорогие».

«Этих денег хватит, чтобы купить коляску. Не дорогую, но не дешевую. но и не очень дорогую. А также одежду. Она ведь должна быть из натуральных материалов, а это дорого».

Цены на кроватки и коляски варьируются от 700 леев до пяти тысяч.

«Коляска, которой можно пользоваться и летом и зимой, стоит около трёх тысяч леев. Обычная деревянная кроватка — тысячу леев. Матрас, подушка и одеяло — тоже тысячу».

Деньги нужны и на здоровый рацион кормящей мамы.

«Ей необходимо потреблять мясо, рыбу, молочные продукты, чтобы молоко, которым питается малыш, было богато микроэлементами, витаминами и белками. Они обеспечат хорошее здоровое и нормальное развитие новорожденного», — сказала акушер-гинеколог Мария Знагован.

Размер единоразовых пособий по рождению ребенка будут пересматривать ежегодно на основе расчетов Академии наук.