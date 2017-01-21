Вступил в силу закон об увеличении разового пособия на рождение ребенка
В силу вступил закон об увеличении единовременного пособия на рождение ребенка. Отныне оно составляет 5300 леев. Это на две тысячи больше, чем прежде.
В силу вступил закон об увеличении единовременного пособия на рождение ребенка. Отныне оно составляет 5300 леев. Это на две тысячи больше, чем прежде.
Как говорят мамы новорожденных, 5300 леев хватаем и чтобы кроватку хорошую купить, и коляску, и
«Конечно, это хорошая сумма. Ведь было 3000. Думаю, коляску куплю. Одежду,
«Хоть бы на подгузники хватило. Я впервые стану мамой, и узнала, что подгузников, оказывается, понадобится очень много, и что они дорогие».
«Этих денег хватит, чтобы купить коляску. Не дорогую, но не дешевую. но и не очень дорогую. А также одежду. Она ведь должна быть из натуральных материалов, а это дорого».
Цены на кроватки и коляски варьируются от 700 леев до пяти тысяч.
«Коляска, которой можно пользоваться и летом и зимой, стоит около трёх тысяч леев. Обычная деревянная кроватка — тысячу леев. Матрас, подушка и одеяло — тоже тысячу».
Деньги нужны и на здоровый рацион кормящей мамы.
«Ей необходимо потреблять мясо, рыбу, молочные продукты, чтобы молоко, которым питается малыш, было богато микроэлементами, витаминами и белками. Они обеспечат хорошее здоровое и нормальное развитие новорожденного», — сказала
Размер единоразовых пособий по рождению ребенка будут пересматривать ежегодно на основе расчетов Академии наук.