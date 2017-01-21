Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет Белого дома

Все это время бюст продолжал находиться в Белом доме, но был спрятан от посторонних глаз. Вместо этого в кабинете Обамы стояли скульптурные изображения 16-го президента США Авраама Линкольна (1809−1865) и борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга (1929−1968), которое, кстати, осталось и при Трампе.

Еще в 2011 году бывший губернатор штата Арканзас Майкл Хакаби сказал, что решение Обамы «станет большим оскорблением для британцев», такого же мнения придерживались и многие другие республиканцы. Сам экс-президент отрицал негативное отношение к британскому политику. «Мне нравится Уинстон Черчилль, я люблю этого парня», — заявил Обама на одной из пресс-конференций с также уже бывшим главой британского правительства Дэвидом Кэмероном.