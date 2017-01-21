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11:54 (мск), источник: ТАСС

Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет Белого дома

ВАШИНГТОН, 21 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские журналисты, освещавшие первые минуты работы 45-го президента США Дональда Трампа в Белом доме, заметили, что в Овальный кабинет вернулся небольшой бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874−1965). Изваяние было убрано оттуда в 2009 году, когда на пост главы государства заступил Барак Обама.

Источник: Reuters

Все это время бюст продолжал находиться в Белом доме, но был спрятан от посторонних глаз. Вместо этого в кабинете Обамы стояли скульптурные изображения 16-го президента США Авраама Линкольна (1809−1865) и борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга (1929−1968), которое, кстати, осталось и при Трампе.

Источник: AP 2016

Еще в 2011 году бывший губернатор штата Арканзас Майкл Хакаби сказал, что решение Обамы «станет большим оскорблением для британцев», такого же мнения придерживались и многие другие республиканцы. Сам экс-президент отрицал негативное отношение к британскому политику. «Мне нравится Уинстон Черчилль, я люблю этого парня», — заявил Обама на одной из пресс-конференций с также уже бывшим главой британского правительства Дэвидом Кэмероном.

Черчилль занимал пост премьер-министра Соединенного Королевства с 1940 по 1945 год, а затем с 1951 по 1955. Он принадлежал к Консервативной партии.

Комментарии
3
Иван Петров
Это он сам, просто ус отклеился.
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Дмитрий Беляков
Бюст Сталина поставит?
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Александр Черкасов
Рядом на фото брат Пескова?)
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