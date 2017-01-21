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12:13 (мск), источник: Интерфакс

На акцию памяти Немцова запланировали собрать все оппозиционные силы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU — В «Комитете протестных действий» рассчитывают, что в подготовке акции, посвященной памяти убитого в Москве политика Бориса Немцова, примут участие все оппозиционные силы страны, заявил член организации Александр Рыклин.

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27
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«Вчера в офисе ПАРНАСа состоялось заседание “Комитета протестных действий”, где мы обсуждали инициативу “Солидарности” по началу подготовки Марша памяти Немцова», — рассказал он в субботу «Интерфаксу».

В комитете считают, что в подготовке акции должны принять участие все оппозиционные силы, которые есть в стране, отметил он. «Мы должны отложить в сторону все противоречия, забыть об обидах, и начать совместную работу», — добавил оппозиционер.

По его словам, в оргкомитет приглашены представители партии «Яблоко» и ПАРНАС, незарегистрированных «Партии Прогресса» Алексея Навального и «Партии 5 декабря», движения «Солидарность» и Комитета протестных действий.

Он выразил уверенность в том, что «акция состоится в любом случае, и пройдет она в центре».

Рыклин отметил, что дату и точное место проведения акции предстоит согласовать, так как 27 февраля, дата гибели Немцова, является рабочим днем, а в выходные в шествии сможет принять участие большее количество граждан. Первое заседание оргкомитета состоится в понедельник в здании «Солидарности», сообщил он.

Политик, один из основателей оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Позднее на месте убийства возник «народный мемориал», который с тех пор поддерживается волонтерами.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Между тем потерпевшие считают, что дело об убийстве Немцова не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.

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