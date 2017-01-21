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12:20 (мск), источник: Noi.md

Гимпу: Бэсеску не нуждается в гражданстве РМ

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу сделал в ходе передачи «Punctul pe Azi» на TVR Moldova несколько характерных высказываний об объединении и о его борьбе за румынский идеал, а так же о лишении гражданства Республики Молдова экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, а так же о других вещах.

Источник: Noi.md

Авторы новой статьи в рамках проекта Sic! решили проанализировать некоторые «противоречивые» комментарии председателя ЛП.

Михай Гимпу заявил в ходе передачи на TVR Moldova, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску не нуждается в гражданстве Республики Молдова, и было бы хорошо, чтобы он занимался проблемами Румынии. Также, в период когда исполнял обязанности президента, Гимпу говорил Траяну Бэсеску, что не согласен с идеей гражданства.

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Авторы статьи Sic! отмечают, что, насколько точно известно, Михай Гимпу обеспечил временное исполнение обязанностей президента в течение одного года и трех месяцев, с сентября 2009 года по декабрь 2010 года. Однако Траян Бэсеску выразил желание получить гражданство Республики Молдова в 2013 году, после визита в Кишинев.

9 июня 2016 года, когда Николае Тимофти подписал указ о предоставлении гражданства Республики Молдова экс-президенту Румынии и его жене Михай Гимпу, однако, имел несколько сдержанную реакцию, но никак не отрицательную: «Я считаю, что все мы должны иметь румынское гражданство, но у каждого свое желание», — сказал тогда лидер ЛП. Более того, по мнению авторов статьи Sic!, во время недавней кампании по выборам президента 22 октября 2016 года на сайте ЛП появилась статья Михая Гимпу с названием: «Хочу справедливости для Бэсеску и чести для граждан Молдовы», в которой лидер либералов объявляет себя сторонником гражданства для Траяна Бэсеску.

«Итак, когда Михай Гимпу был искренним? В октябре 2016 года, когда говорил, что Бэсеску имеет право на получение молдавского паспорта, или в январе 2017 года, когда утверждал уже, что бывшему президенту не нужно гражданство Республики Молдова?» задаются вопросом авторы статьи.

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