В КНБ объяснили нормы по приостановке работы сетей связи и доступа к сайтам

«1−2. В случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов Комитета национальной безопасности РК либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генеральной прокуратуры РК в течение 24 часов. Порядок приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации определяется совместным нормативным правовым актом субъектов оперативно-розыскной деятельности и уполномоченного органа в области связи по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан».

Как сообщает пресс-служба ведомства, Законом Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» статья 41−1 Закона «О связи» дополнена пунктом 1−2 следующего содержания:

Кроме того, редакция подпункта 1) пункта 3 этой же статьи изменена следующим образом: «1) после получения от уполномоченного органа или органов национальной безопасности Республики Казахстан требования о принятии мер по выполнению указанного в пунктах 1, 1−1 и 1−2 настоящей статьи предписания или решения обязаны выполнить его в течение не более трех часов путем временного приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации;».

В настоящее время со стороны отдельных субъектов отмечается неверная трактовка указанных изменений в законодательстве, в связи с чем Комитет национальной безопасности Республики Казахстан считает необходимым дать некоторые пояснения.

В частности, вышеуказанная норма права не предусматривает массового отключения региональных интернет-сервисов и сетей связи, так как в действующем законодательстве для Генерального прокурора и уполномоченного органа в области связи уже предусмотрены правовые основания для ограничения использования сетей и средств связи при проведении антитеррористической операции, возникновении массовых беспорядков и иных нарушений законодательства в области СМИ (Законы РК «О противодействии терроризму» и «О связи»).

В то же время с позиций органов нацбезопасности решение об отключении услуг связи будет приниматься в отношении конкретных абонентов в целях воспрепятствования информирования ими сообщников или координации их действий, которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.