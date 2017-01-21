В КНБ объяснили нормы по приостановке работы сетей связи и доступа к сайтам
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В КНБ РК разъяснили приостановление работы сетей связи и доступа к
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В КНБ РК разъяснили приостановление работы сетей связи и доступа к
Как сообщает
«1−2. В случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов Комитета национальной безопасности РК либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к
Кроме того, редакция подпункта 1) пункта 3 этой же статьи изменена следующим образом: «1) после получения от уполномоченного органа или органов национальной безопасности Республики Казахстан требования о принятии мер по выполнению указанного в пунктах 1, 1−1 и 1−2 настоящей статьи предписания или решения обязаны выполнить его в течение не более трех часов путем временного приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к
В настоящее время со стороны отдельных субъектов отмечается неверная трактовка указанных изменений в законодательстве, в связи с чем Комитет национальной безопасности Республики Казахстан считает необходимым дать некоторые пояснения.
В частности, вышеуказанная норма права не предусматривает массового отключения региональных
В то же время с позиций органов нацбезопасности решение об отключении услуг связи будет приниматься в отношении конкретных абонентов в целях воспрепятствования информирования ими сообщников или координации их действий, которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Отключение сетей и средств связи будет осуществляться соответствующими операторами на основании совместного приказа субъектов