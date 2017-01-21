Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
В РФ объявлено о фантастических успехах нового лекарства от рака
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Трамп предложил США замену санкциям против России – СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц" Рада о взятии Донбасса
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Любители кофе живут дольше остальных
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
9Крещенские купания
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
22Вечное сияние Джима Керри
12:35 (мск), источник: РИА Новости

Единоросы наметят действия на 2017 год по итогам съезда партии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что по итогам работы дискуссионных площадок на съезде «Единой России» будут подготовлены тезисы и намечены пути реализации программы партии с учетом послания президента РФ Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

В субботу начал работу съезд «Единой России», который продлится два дня. На нем единороссы обсудят предварительные итоги реализации своей партийной программы и задачи на текущий год, а также переизберут руководящие органы — председателя партии, высший и генеральный советы. Также началась работа семи дискуссионных площадок.

«По итогам работы этих площадок будут подготовлены тезисы и, прежде всего, намечены пути действий в самое ближайшее время. Прежде всего, в 2017 году действия программы партии с учётом того, что мы услышали в послании президента. Наши действия должны быть тесно увязаны с посланием президента», — сказал Жуков журналистам.

Он отметил, что по итогам работы площадок модераторы доложат результаты председателю партии Дмитрию Медведеву, который в воскресенье выступит с докладом на пленарном заседании съезда.

Жуков не исключил, что по итогам работы площадок могут быть разработаны законопроекты. «Возможно принятие и каких-то законопроектов, безусловно, но главное, что будут намечены основные направления действий партии, в том числе и в Госдуме по законопроектам, которые необходимо будет принять в 2017 году», — добавил он.

Комментарии
2
Игорь Чернов
Александр Жуков - молодец.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Рогов
ЕР - партия воров и взяточников.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Высокий суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
Песков: Путин готов ко встрече с Трампом
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива
Вашингтон просит Сеул арестовать брата Пан Ги Муна
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь