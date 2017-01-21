Единоросы наметят действия на 2017 год по итогам съезда партии

В субботу начал работу съезд «Единой России», который продлится два дня. На нем единороссы обсудят предварительные итоги реализации своей партийной программы и задачи на текущий год, а также переизберут руководящие органы — председателя партии, высший и генеральный советы. Также началась работа семи дискуссионных площадок.

«По итогам работы этих площадок будут подготовлены тезисы и, прежде всего, намечены пути действий в самое ближайшее время. Прежде всего, в 2017 году действия программы партии с учётом того, что мы услышали в послании президента. Наши действия должны быть тесно увязаны с посланием президента», — сказал Жуков журналистам.

Он отметил, что по итогам работы площадок модераторы доложат результаты председателю партии Дмитрию Медведеву, который в воскресенье выступит с докладом на пленарном заседании съезда.