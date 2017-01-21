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14:18 (мск), источник: АиФ Калининград

Песков: РФ не намерена отводить «Искандеры» из Калининграда

Россия не намерена отводить ракетные комплексы «Искандер» из Калининграда. Об это в интервью британскому телеканалу BBC сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень сложный вопрос. Мы не можем просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены», — сказал Песков.

В 2016 году в Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков при этом отметил, что переброска осуществляется в рамках регулярно проводимых проверок возможностей отечественных ракетных войск. После известий о передислокации «Искандеров» в Калининградскую область представители ряда стран Балтии выступили с утверждениями, что такие действия РФ якобы обострят ситуацию, и расценили из как неадекватный ответ на то, что делает НАТО.

«Искандер» предназначается для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.

Дальность действия модификации «Искандер-М» составляет до 500 км.

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