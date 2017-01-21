Гендиректор Воронежского мехзавода уволился после скандала с двигателем

Об увольнение Коптева стало известно на совещании, которое провел гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров на территории ВМЗ. На встрече обсуждались вопросы повышения качества выпускаемой космической техники на воронежском заводе, а также стало известно об увольнении Ивана Коптева.

Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству.

Напомним, скандал с двигателем начался после того, как космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию 1 декабря над Тувой. По данным телеметрии, космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя, а затем вышел из строя и разрушился. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя произошло в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 из-за возгорания и разрушения насоса окислителя.