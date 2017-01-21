Гендиректор Воронежского мехзавода уволился после скандала с двигателем
Генеральный директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в
Генеральный директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в
Об увольнение Коптева стало известно на совещании, которое провел гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров на территории ВМЗ. На встрече обсуждались вопросы повышения качества выпускаемой космической техники на воронежском заводе, а также стало известно об увольнении Ивана Коптева.
Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству.
Напомним, скандал с двигателем начался после того, как космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию 1 декабря над Тувой. По данным телеметрии, космический грузовик отделился от третьей ступени
При этом отмечается, что возгорание насоса могло произойти