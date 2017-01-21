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14:15 (мск), источник: АиФ Черноземье

Гендиректор Воронежского мехзавода уволился после скандала с двигателем

Генеральный директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ВМЗ 20 января.

Об увольнение Коптева стало известно на совещании, которое провел гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров на территории ВМЗ. На встрече обсуждались вопросы повышения качества выпускаемой космической техники на воронежском заводе, а также стало известно об увольнении Ивана Коптева.

Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству.

Напомним, скандал с двигателем начался после того, как космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию 1 декабря над Тувой. По данным телеметрии, космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя, а затем вышел из строя и разрушился. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя произошло в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 из-за возгорания и разрушения насоса окислителя.

При этом отмечается, что возгорание насоса могло произойти из-за того, что в его полость попали посторонние частицы, либо из-за нарушения технологии сборки двигателя, изготовленного на воронежском заводе. Эксперты полагают, что могло иметь место несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, а также дисбаланс и биение ротора.

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