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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Песков напомнил о разнице ядерного потенциала России и США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Увязывать вопросы санкций против РФ со стороны США и ядерного сокращения вряд ли будет возможно с экспертной точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

В своем первом интервью после избрания президент США Дональд Трамп сказал, что приоритетами во внешней политике станут борьба с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация) и переговоры с Россией по разоружению. Касаясь вопроса ослабления санкций против РФ, Трамп сказал, что это может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.

«Ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов… Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны», — сказал Песков в интервью, опубликованном на сайте vesti.ru.

«Они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом: это ядерный паритет, ядерное сдерживание. И президент Путин об этом неоднократно говорил. Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности. Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения», — добавил он.

Путин неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой повестки дня Кремля, напомнил Песков.

«Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций. А что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда — и Путин тоже об этом говорил неоднократно — была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия», — подчеркнул он.

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