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13:59 (мск), источник: РИА Новости

«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Западные СМИ назвали «зловещей» и «мрачной» речь президента Дональда Трампа на инаугурации.

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«Президент Дональд Трамп выступил, по мнению историков и авторов речей, с одним из самых зловещих инаугурационных посланий в истории, прибегая к стандартным для его кампании темам упадка Америки и в то же время выставляя себя защитником “забытых мужчин и женщин этой страны”», — пишет The Wall Street Journal.

По словам историка Роберта Дэллека, которого цитирует WSJ, если верить Трампу, США сейчас находятся в ужасном кризисе.

Корреспондент LA Times Марк. З. Барабак назвал речь 45-го президента США «Трампизмом в чистом виде».

«В ней не было никакого стержня. Не было никакой оливковой ветви, никакого исцеления ран, никаких возвышенных призывов к лучшим проявлениям нашей природы. 16-минутное послание президента было Трампизмом в чистом виде: озлобленным, грубым и глубоко обиженным», — пишет он.

Барабак также отметил «драчливый тон» речи Трампа и ее «черный как смоль цвет». Скорее это было прямое продолжение его кампании, а не взгляд в будущее, в котором ему придется управлять глубоко разделенной страной, добавляет автор.

Газета The Washington Post называет выступление на инаугурации «резким и ожесточенным». «Дональд Трамп начал президентский срок с резких и ожесточенных слов об искалеченной нации, которая остро нуждается в смелых, незамедлительных действиях. Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей, новый президент дал понять всем, кто еще не понял — это будет совсем другое президентство», — пишет издание.

The Huffington Post отмечает, что речь Трампа прозвучала так, как будто это был военный переворот. «Пятница была днем триумфа для нового президента — но по его гневному, заговорщицкому посланию этого не скажешь», — отмечает автор и добавляет, что отступление Трампа от нормы было ожидаемым, и все же его слова повергли в шок.

The New Yorker обращает внимание на то, что новый президент не вспомнил ни о «жертвах, принесенных нашими предками», ни о духе Америки, ни о ее ценностях.

«Это было мрачное выступление. Америка, которую описал Трамп, наполнена пострадавшими: от “бедности”, от “преступности, банд и наркотиков”, от “проржавевших заводов, разбросанных по всей территории страны”», — говорится в статье.

Газета Politico, в свою очередь, обращает внимание на то, что Трамп в речи оставил Европу «не у дел», дав понять, что теперь ей придется рассчитывать только на себя.

«Если Трамп ставил задачу сделать предупреждение Европе, он справился», — отмечает автор, приводя далее реакцию некоторых европейских политиков.

«Враждебная инаугурационная речь. Мы не можем просто сидеть и надеяться на поддержку и сотрудничество США. Европа должна взять свою судьбу и безопасность в свои руки», — написал на своей странице в Twitter Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии, президент Альянса европейских либералов и демократов.

В соцсетях также обратили внимание на то, что Трамп фактически процитировал в своей речи Бэйна — злодея из вселенной DC Comics. В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» антигерой говорит: «Сегодня мы возвращаем власть вам — народу». Трамп действительно повторил эту фразу почти слово в слово.

Президент в речи обвинил «небольшую кучку людей» в Вашингтоне в контроле над теми благами, которые приносит власть, и заявил, что 20 января 2017 года войдет в историю как день, когда обычные американцы снова обрели власть над своей страной, и пообещал сосредоточиться в первую очередь на делах Америки.

Комментарии
4
Игорь Рогов
Запад ещё не так завоет, когда Маринка с Банифацием к власти придут во Франции и в Германии??
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Игорь Афанасьев
Еврогейцы насторожились: Вот так штука подкралась к их заднице! )))
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Игорь Смирнов
А Б что-то не видно, перестали платить за посты, наверное.
В принципе, правильно: я даже в детстве не любил цирк , - особенно было жалко клоунов, которые из кожи лезли, чтобы завести публику и стыдно за них (потому, что не смешно).
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