«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ

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«Президент Дональд Трамп выступил, по мнению историков и авторов речей, с одним из самых зловещих инаугурационных посланий в истории, прибегая к стандартным для его кампании темам упадка Америки и в то же время выставляя себя защитником “забытых мужчин и женщин этой страны”», — пишет The Wall Street Journal. По словам историка Роберта Дэллека, которого цитирует WSJ, если верить Трампу, США сейчас находятся в ужасном кризисе. Корреспондент LA Times Марк. З. Барабак назвал речь 45-го президента США «Трампизмом в чистом виде». «В ней не было никакого стержня. Не было никакой оливковой ветви, никакого исцеления ран, никаких возвышенных призывов к лучшим проявлениям нашей природы. 16-минутное послание президента было Трампизмом в чистом виде: озлобленным, грубым и глубоко обиженным», — пишет он.

Барабак также отметил «драчливый тон» речи Трампа и ее «черный как смоль цвет». Скорее это было прямое продолжение его кампании, а не взгляд в будущее, в котором ему придется управлять глубоко разделенной страной, добавляет автор.

Газета The Washington Post называет выступление на инаугурации «резким и ожесточенным». «Дональд Трамп начал президентский срок с резких и ожесточенных слов об искалеченной нации, которая остро нуждается в смелых, незамедлительных действиях. Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей, новый президент дал понять всем, кто еще не понял — это будет совсем другое президентство», — пишет издание. The Huffington Post отмечает, что речь Трампа прозвучала так, как будто это был военный переворот. «Пятница была днем триумфа для нового президента — но по его гневному, заговорщицкому посланию этого не скажешь», — отмечает автор и добавляет, что отступление Трампа от нормы было ожидаемым, и все же его слова повергли в шок.

The New Yorker обращает внимание на то, что новый президент не вспомнил ни о «жертвах, принесенных нашими предками», ни о духе Америки, ни о ее ценностях.

«Это было мрачное выступление. Америка, которую описал Трамп, наполнена пострадавшими: от “бедности”, от “преступности, банд и наркотиков”, от “проржавевших заводов, разбросанных по всей территории страны”», — говорится в статье. Газета Politico, в свою очередь, обращает внимание на то, что Трамп в речи оставил Европу «не у дел», дав понять, что теперь ей придется рассчитывать только на себя. «Если Трамп ставил задачу сделать предупреждение Европе, он справился», — отмечает автор, приводя далее реакцию некоторых европейских политиков. «Враждебная инаугурационная речь. Мы не можем просто сидеть и надеяться на поддержку и сотрудничество США. Европа должна взять свою судьбу и безопасность в свои руки», — написал на своей странице в Twitter Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии, президент Альянса европейских либералов и демократов. В соцсетях также обратили внимание на то, что Трамп фактически процитировал в своей речи Бэйна — злодея из вселенной DC Comics. В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» антигерой говорит: «Сегодня мы возвращаем власть вам — народу». Трамп действительно повторил эту фразу почти слово в слово. ​