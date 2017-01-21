В Кремле рассказали, кто должен выполнять «Минск»
В Кремле считают, что минские соглашения должны быть реализованы Киевом и Донбассом.
В Кремле считают, что минские соглашения должны быть реализованы Киевом и Донбассом.
«…Мы не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы — страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией», — заявил
Песков добавил, что «минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе».
Как известно, ранее
В феврале 2015 года в Минске после переговоров в «нормандском формате» был подписан документ «Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей». Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы. Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии также приняли декларацию о поддержке комплекса мер по выполнению «Минских соглашений».