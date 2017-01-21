В Кремле рассказали, кто должен выполнять «Минск»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта. Об этом Песков заявил в интервью британскому телеканалу ВВС, пишет Украинская правда со ссылкой на ТАСС.

«…Мы не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы — страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией», — заявил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что «минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе».

Как известно, ранее пресс-секретарь Путина заявил, что в Кремле считают некорректными утверждения о том, что Россия удерживает и спонсирует боевиков на Донбассе, которые воюют с армией Украины.

В феврале 2015 года в Минске после переговоров в «нормандском формате» был подписан документ «Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей». Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы. Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии также приняли декларацию о поддержке комплекса мер по выполнению «Минских соглашений».