Государственная экологическая экспертиза в Беларуси становится платной

«С 22 января 2017 года вступает в силу закон “О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду”, согласно которому проведение государственной экологической экспертизы осуществляется на платной основе в порядке, установленном Советом Министров», — пояснили в Минприроды.

Кроме того, Совмин своим постановлением № 47 от 19 января утвердил положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экспертизы, порядку его утверждения или отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы. Этим же документом утверждены еще два положения: о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду и о порядке проведения стратегической экологической оценки.

Как пояснили в Минприроды, утверждение этих документов — продолжение той работы, которая началась после принятия закона о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду. «Согласно новому закону расширяется перечень объектов государственной экологической экспертизы. Также расширен перечень объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве напомнили, что проводить государственную экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду теперь могут только аттестованные специалисты.