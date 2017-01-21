Сергей Носов: Губернаторские праймериз могут быть острыми. Если на это пойдут — мы увидим интересную картину

В первый день съезда проходят дискуссионные площадки, в работе которых, в частности, принимают участие секретарь свердловского отделения «ЕР» Виктор Шептий и глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Делегаты присутствуют на съезде не только в качестве слушателей, но и в качестве докладчиков. Как рассказал Шептий, свердловские единороссы выступят на двух тематических сессиях. Так, делегат из Карпинска Людмила Вейс расскажет на секции «Социальная политика» о предложениях муниципалитета по этому направлению. Член Общественной палаты Свердловской области Полыгалов выступит на секции «ЖКХ», где расскажет о вопросах партийного контроля капитальных ремонтов и новых предложениях по усовершенствованию законодательства в этой сфере.

«После каждой секции будет итоговый документ, который будет представлен во второй день съезда. Это не только чисто результаты итогов выборов, которые для нас прошли хорошо, но и предложения, которые мы сформировали для реализации нашей программы, чтобы она не осталась предвыборным документом, а смогла вплестись в программу партии и развития страны до 2021 года», — отметил секретарь свердловского отделения партии.

Он также сообщил, что в состав делегации вошли представители нескольких сельских домов культуры области, которые проанализируют, как будут реализованы программы поддержки парков, театров малых городов, сельских ДК и благоустройства дворовых территорий.

«Закончился избирательный цикл, начинается новый пятилетний период работы, нужно дальше двигаться ускоренными темпами вперед. Впереди президентские выборы. Мы понимаем, что большие требования, которые мы ощутили от наших избирателей в ходе предвыборной кампании, должны найти отклик и в законотворчестве», — отметил, в свою очередь, глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, еще одним важным пунктом отчетно-выборного съезда ЕР станет утверждение схем, по котором пройдут праймериз в регионах в преддверии губернаторских выборов. В сентябре выборы глав регионов пройдет в 14 субъектах Федерации. Носов, комментируя идею проведения губернаторских праймериз, заверил, что регион в организационном плане готов к открытой процедуре.

«Если использовать опыт 2016 года, сама процедура может быть острой, интересной для всего населения. Если на это пойдут, мы увидим интересную картину, если праймериз будут закрытые, то это внутрипартийные установки», — отметил мэр Нижнего Тагила.

Шептий, в свою очередь, заявил, что решение о модели губернаторских праймериз область примет на основе утвержденных на съезде правил.

«Мы по мере принятия решения определимся. Мы видим, что это полезная процедура… Сейчас у нас 14 таких территорий. По какой проводить модели… мы готовы и по открытой. В прошлом году результаты показали, что это перспективная форма подбора кандидата, которая дает возможность заранее общаться с людьми. На съезде будут переизбраны руководящие органы. Полагаю, что будет обновлено положение, правила будут уточнены, на их основе и будем принимать решение в Свердловской области», — сказал секретарь Свердловского реготделения ЕР.